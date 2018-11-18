台南市》黃偉哲南區大型造勢 蔡、賴大咖都沒來

民進黨台南市長候選人黃偉哲（中）在周日南區造勢會場舉起民進黨議員候選人呂維胤（左二）與妻子劉育菁的手高喊凍蒜。（程炳璋攝）

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民進黨台南市長候選人黃偉哲最後一場大型造勢場合缺大咖，只找來民進黨籍立委與議員候選人站台。（程炳璋攝）

台灣9合1選舉最後超級星期日，各縣市長候選人造勢大會都請來重量級大咖加持，台南市選情穩定，民進黨台南市長候選人黃偉哲18日在南區明和公園舉辦的最後一場造勢大會，不見蔡英文總統與行政院長賴清德等大咖出席，只有幾名台南市立委與議員候選人撐場，活動在黃偉哲進場致詞後，隨即結束。

黃偉哲最後一場造勢大會18日在南區登場，沒有太多的激情，沒有政壇的大咖，在中央執政不利的政治環境下，蔡英文、賴清德都未出席，只找來幾位台南市立委與10餘位議員候選人到場站台。民進黨內部評估，認為台南市的選情穩定，競選策略上未必要找大咖加持。

黃偉哲強調這次選舉市一場充斥假新聞與假消息的戰爭，自己參選以來一直在網路受到許多抹黑，對手用假弊案在打選仗，破壞支持者的自信、讓選民懷疑黃偉哲。

黃偉哲意有所指還擊對手，他指出，有人說台南「又老又窮」，他認為要當台南人的市長，要有顧家的志氣，不是選輸就回去台北、現在回來選就唱衰台南。

選前最後周日，黃偉哲最末場大型造勢吸引約3000多人到場聆聽，沒有大咖與神秘嘉賓到場，現場並沒有太多激情，黃偉哲進場致詞後，造勢大會隨即結束，競選團隊要以穩健的策略贏得勝選。

(中時 )

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