避免厭食、暴食 家政群增列同儕相互提醒不健康飲食

2018年11月18日 18:26 中時 林志成

教育部課審大會今通過技術型高中海事群、水產群、農業群、食品群及家政群等5群的課綱草案，將盡速依行政程序發布。其中家政群方面，因為有些是為了培養時尚模特兒或美容造型師，因此在「家政美學」的教學注意事項中，增列同儕相互提醒不健康之飲食方式。

教育部今天在國家教育研究院台北院區召開課審會審議大會107年度第116、117次會議，由總召集人教育部長葉俊榮主持，出席委員人數均為34人（全體委員共48人），並通過技術型高中海事群、水產群、農業群、食品群及家政群等5群的課綱草案。

海事群將職場健康與壓力、家人情感聯繫等，納入「船藝」科目之船藝與人文的主題，學習內容包括海洋文化與海洋藝術、海上工作特質與環境保護、船員的生活型態、情感與家庭等。

水產群將無毒水產養殖及環境保護之概念等內容，納入「經濟性魚蝦養殖實習」科目的學習內容，增列含無毒養殖與產銷履歷認證等文字。

農業群將農業組織及臺灣農業在世界貿易等國際組織下的影響與反思，納入「農業概論」科目之農業環境與發展的主題；並將動物福祉納入「動物飼養實習」科目之動物欄舍維護與管理，並於教學注意事項增列課程實施時應適時醒學生有關動物保護與動物福祉之相關法令規定，以重視動物保護法相關規定之落實。

食品群考量學生未滿18歲，於「食品加工」等科目之教學注意事項，增列依據「兒童少年福利與權益保障法」第43條，未滿18歲之人，不得有飲酒之行為，在酒類之酒精度檢驗教學過程中，不得讓學生涉及任何飲酒、品酒或購買酒精飲料之行為；並將食品加工主題之學習內容，修正為食品標示(含營養標示、食品添加物與過敏原標示以及清真認證)。

家政群已將學生對工作場域和工作內容有關民法契約、人格權、著作權法、兒童及少年福利與權益保障法、勞動基準法等法規的認識，納入「舞台表演實務」及其他科目學習重點；並於「家政美學」教學注意事項，增列同儕相互提醒不健康之飲食方式。

教育部國教署代理署長許麗娟表示，家政群有的科是要培養時尚模特兒或美容造型師，過去有些學生會有厭食或暴食的狀況，因此在「家政美學」教學注意事項，增列同儕相互提醒不健康之飲食方式，當看到同學有厭食或暴食的行為時，可以通知老師，以讓學校進行相關輔導，維護他們的身體健康。

(中時 )