雲林縣》檢舉違法旗幟不受重視 王麗萍明包圍雲林選委會

雲林縣長候選人王麗萍發動全民檢舉違規競選旗幟，一起為國庫增加收入，為自己賺創業基金。（王麗萍競選總部提供）

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雲林縣長候選人王麗萍（右）說，依法路口10公尺內不能插旗幟、看板，但很多候選人都違法。（許素惠攝）
雲林縣長候選人王麗萍教大家如何舉發違法的競選旗幟、看板，為國庫增加收入，及為自己賺創業基金。（許素惠攝）

雲林縣長候選人王麗萍呼請藍綠兩位對手張麗善、李進勇不要違規插旗，敗壞選風，並聯合歐巴桑聯盟雲林縣議員候選人蔣尹瑄等，發起全民檢舉違規旗幟及看板，為國庫增加收入，並替自己賺創業基金，19日將到雲林縣選委會抗議舉發未獲重視。

王麗萍對於違法旗幟及看板的指控，張麗善及李進勇兩陣營都不回應。而雲林選委會則表示未收到王舉發違規旗幟看板。

王麗萍指出，依據《選罷法》規定，路口10公尺內禁止設立旗幟與看板，違法者經提出舉發，每次罰10萬至100萬元，她號召志工檢視全縣各路口，發現單是虎尾鎮內就多達100多處，被眾多候選人違法插旗及架看板。

王麗萍強調，最令人失望的是，身為現任縣長的李進勇自己也帶頭違法，而國民黨的張麗善更是不遑多讓，處處違法，她先前已經公開呼籲兩人不要違法，破壞選風，兩人卻置若罔聞，持續枉法，如何主政？

不過，王麗萍也十分不滿在11月14日法定競選期間開始，即發動支持者向中選會及雲林選委會舉報，迄今中選會及雲林選委員均未實質裁罰，使得縣內違法插旗及看板氾濫嚴重，候選人根本視《選罷法》為無物。

(中時 )

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