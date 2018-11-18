金曲獎得主宣布出櫃 為同婚平權公投催票

金馬獎入圍最佳原創歌曲的〈我們〉作曲人陳建騏出櫃為同婚平權公投催票。（圖／翻攝自台視Youtube）

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中時電子報
／綜合報導

45歲音樂人陳建騏昨日曾憑《後來的我們》主題曲〈我們〉入圍第55屆金馬獎最佳原創歌曲，雖未得獎但他依舊在臉書放上原本的得獎感言，文中是他在26歲時和父母出櫃的故事，也呼籲大家在下週六選舉公投日，支持同志婚姻平權，為愛催票。

陳建騏創作過不少膾炙人口的歌曲，如今他以自身為例為同志發聲。（圖／翻攝自陳建騏臉書）

陳建騏在文中寫下，「我也想分享一個現實中，充滿愛的故事。我在26歲的時候跟父母出櫃，媽媽在驚訝之餘更多的是自責。她聽我的建議諮詢心理醫生，醫生跟他說：你的兒子願意跟你分享，他一定很信任你，知道你不會因為兒子跟別人不同，而給了愛條件。一週後，我爸爸打電話給我，希望我不要因此感到自卑。」

他表示，「我不確定當時他們說這些話是否心中真的坦然，毫無芥蒂。但我確定的是，這些話讓我成為的一個更好的人，在面對任何不一樣的眼光，任何困難時都無所畏懼。因為我知道，我有個家。」

「各位父母，各位未來父母，下週末11/24，請用你的公投票，成為你家族中可能出現的同志孩子的第一個堅強後盾，不要成為第一個障礙。」

陳建騏曾經創作過彭佳慧的金曲《大齡女子》拿下金曲獎。（圖／翻攝自陳建騏臉書）

陳建騏曾和彭佳慧、楊丞琳合作過，以彭佳慧的《大齡女子》獲金曲獎最佳單曲製作人獎，也和以《諾亞方舟》和五月天一起獲得金曲獎最佳編曲人奬，是國內知名的音樂人，以自己為例幫同志平權公投催票。

(中時電子報)

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