「會做事連線」4位市長候選人竹市首合體 萬人擠爆會場

2018年11月18日 18:48 中時 陳育賢

「會做事連線」北台4位市長候選人左起桃園市鄭文燦、新竹市林智堅、新北市蘇貞昌以及基隆市林右昌18日首次在新竹市合體，為林智堅站台拉抬聲勢。（陳育賢攝）

「會做事連線」北台4位市長候選人左起桃園市鄭文燦、新竹市林智堅、新北市蘇貞昌以及基隆市林右昌18日首次在新竹市合體，為林智堅站台拉抬聲勢。（陳育賢攝）

選前倒數黃金周日，新竹市長候選人林智堅瞄準自己的故鄉香山，18日下午舉辦「香山大團結—會做事連線」大會。（陳育賢攝）

選前倒數黃金周日，新竹市長候選人林智堅瞄準自己的故鄉香山，18日下午舉辦「香山大團結—會做事連線」大會。（陳育賢攝）

選前倒數黃金周日，新竹市長候選人林智堅瞄準自己的故鄉香山，18日下午舉辦「香山大團結—會做事連線」大會。（陳育賢攝）

北台「會做事連線」4位市長候選人竹市首次合體，現場超過萬人擠爆會場。（陳育賢攝）

選前倒數黃金周日，新竹市長候選人林智堅瞄準自己的故鄉香山，18日下午舉辦「香山大團結—會做事連線」大會，北台重量級市長候選人包括蘇貞昌、鄭文燦、林右昌與林智堅的「會做事連線」首度於風城合體，最後萬人合唱《堅持》，現場氣勢萬千。

林智堅競選總部指出，身為香山囡仔的林智堅，4年前參選時僅以1014票險勝，其中，單就香山選區而言，大贏對手3625票，顯見固守故鄉香山票倉的重要性，因此在選前最後1個假日，選擇回到故鄉香山舊牛埔夜市舉辦「香山大團結—會做事連線」大會。

今天參加大團結大會的除了「會做事連線」外，另有包括立委柯建銘助講懇託，金曲歌王施文彬、蔡小虎也輪番飆嗓台語經典名曲，而「會做事連線」合體大進場時，將全場氣氛帶向最高潮，萬人夾道，全場熱情飆唱《堅持》，氣勢磅礡，不少支持者還感動流淚。

柯建銘說，這次的林智堅是2.0版、會做事的林智堅，他是香山的驕傲，林智堅的成功，代表香山及新竹市的成功。這4年來，北台灣會做事連線3個年輕民進黨新生代包括林右昌、鄭文燦與林智堅，成功改變城市、翻轉北台灣，讓人民找回對民進黨的信心。

尤其是林智堅4年前在市民支持下，從香山出發進入市府，經過4年最嚴厲的考驗與打拚，今天再回到香山，表示林智堅是不忘初衷、疼惜這片土地的人，現在1個偉大的城市已經誕生，香山是民進黨的民主聖地，香山一定要贏。

與林智堅同為6年級的林右昌則表示，選對人、會做事就能改變一1座城市，基隆市及新竹市就是最好的例證，尤其過去近4年來，林智堅在故鄉香山投入超過39億元建設經費，最照顧香山、最建設香山，這次香山一定要票票入匭、衝破50％得票率，讓林智堅過半高票連任。

鄭文燦說，這次要讓北台灣會做事連線，成為地方治理潮流，林智堅為竹市帶來轉型的大建設，無論是大車站、輕軌、香山溼地復育等，都是地方治理的典範，且桃竹生活圈有必要進一步整合，林智堅與柯總召提出五楊高架橋延伸新竹，桃園將與新竹攜手打開桃竹交通瓶頸。

至於香山一直給予林智堅最大的力量，也是他感情的原點，香山地區一定要超越其他選區得票率，讓故鄉為新竹打造新時代，使林智堅回到故鄉能光榮地說，「從香山開始改變新竹市」。

蘇貞昌則盛讚林智堅是「會做事典範」，4年來成功改變1座城市，打下美好的基礎，市民有目共睹，但還需要下1個4年讓改變延續，呼籲大家支持林智堅連任，繼續讓新竹市被大大翻轉。

林智堅指出，蘇院長擔任台北縣長時，他還是立委柯建銘的助理，蘇貞昌建立許多重大政績，一直是他的學習楷模，4年前新竹市民給予39歲年輕人機會，成為全台最年輕市長，為不讓香山鄉親「漏氣」，每天都用盡全力拚市政，1天當2、3天用，這次能與「國家級」候選人蘇院長及優秀的鄭文燦、林右昌市長共組「會做事連線」，感到相當光榮，

林智堅強調，香山人一定要團結，不能少掉任何1票。選對人、會做事，4年就能改變1座城市，「會做事連線」就是最好的證明，蘇院長「衝衝衝」的魄力與執行力，將再翻轉新北市，鄭文燦則讓桃園市從旅客來來去去的城市，變成1個成長、進步最快速的城市，林右昌市長也使基隆重獲新生，找回市民的認同與驕傲。

他說，香山是新竹市的靠山，新竹市一半的製造業皆座落香山，創造1.2萬個工作機會、441億元產值，未來，將協助香山傳統製造業升級為精密製造業，透過產業轉型提高產值與附加價值。

此外，他任內已投入超過39億經費建設香山，不僅打造香山行政大樓、香山親子館、青青草原、賞蟹步道、南港賞鳥區等幸福工程，三姓橋路也將在明年1月完工通車，未來更將建置全台第1個公辦公營、獨立設校的華德福實驗學校，而透過舉辦仲夏藝文季、兒童藝術節、青青草原熱氣球音樂會等親子藝文活動，更讓香山被全國看見。

(中時 )