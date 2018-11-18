巾幗英雌! 美國即將有第一位綠扁帽女漢子

2018年11月18日 18:46 中時電子報 江飛宇

美國陸軍特種作戰司令部(USASOC)證實，一名女兵首次完成了最初的特種部隊評估和選拔過程，要是她能持續完成日後的專長訓練課程，或許不久後就會成為第一位女性綠扁帽成員。

美國陸軍時報(army times)報導，俗稱「綠扁帽」的是美國陸軍特種部隊，是精英中的精英。自2016年美軍向女性開放特殊行動職務以來，每年都有女兵申請嘗試了為期24天的體能訓練課程，然而男女的體格差異是明顯的，所以2年以來，還沒有女性可以進入下一輪，不過這個說法將被打破。

特種作戰司令部發言人羅瑞．巴曼中校(Loren Bymer )表示：「最近，一名女性成功完成了特種部隊評估和選拔，並被選中參加特種部隊資格課程。我們為她感到自豪，希望她最終能獲得屬於她的綠色貝雷帽。」

不過，司令部拒絕提供士兵的名字、級別，和她目前的軍事職業專長。

巴曼說：「我們的政策一向是不發布成員的名字，因為特種部隊結訓後，都會執行高度機密的任務，自然不能公開身分。」

一般而言，特種部隊入選人完成第一階段後休息，然後下一步進入「Q課程」。所謂Q課程是特殊專長，包括四個階段，至少持續一年左右，但可能需要近兩年時間，具體取決於士兵的專業和指定的外語。

部隊的隊長會評估學員的專長，並且引導他們完成結訓，在完成資格後，就晉升為中士，成為真正的綠扁帽成員。

美軍已經有女性的潛艦水兵和戰機飛行員，甚至也有第一線的女性步槍兵。但是，包括綠扁帽、海豹隊這類的特種部隊，仍然沒有女性成員加入；不過，同樣是精銳部隊的美軍第75游騎兵團(75th Ranger Regiment)，已經有十幾名女性成員過過訓練，成為女游騎兵。

(中時電子報)