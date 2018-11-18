海碩女網賽》拚了七年終奪冠 泰國女將爽逛夜市

2018年11月18日 18:53 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

泰國網球女將康坎七度參加台北海碩女網賽，終於在今年首嘗單打冠軍滋味。(海碩整合行銷提供)

從2012年開始，泰國女子網球選手康坎（Luksika Kumkhum）年年都來台參加台北海碩女子網球公開賽，之前在海碩盃單打最好成績是2013年的4強，2014到2017年連四屆止步8強，今年總算是熬出頭，繼10月底在孟買女網賽拿下個人生涯WTA巡迴賽首冠，今天在海碩盃女單決賽以6：1、6：3擊退2013年溫網女單亞軍、德國好手莉絲基（Sabine Lisicki），首次帶走海碩女網賽單打冠軍。

賽後難掩奪冠的喜悅心情，笑著說：「之前參加海碩盃都是提前出局，心情很不美麗，多數時間都是球場、飯店來回，只有去過一次台灣夜市，這次我一路待到比賽最後一天，還贏得冠軍，我明天才會搭機回泰國，今晚可以去體驗一下夜市囉！」

康坎去年受傷，今年從年初的澳網拚到第三輪開始打出信心，年尾再用兩座冠軍做個美好總結，對於明年，她期許自己在生理上能夠再加強，做好面對一整年球季的準備，也藉由今年生涯年建立信心，讓自己保持挑戰的鬥志。

現場也來了不少泰國球迷為康坎加油，在比賽給她很多能量，她回應：「真的很訝異有這個多泰國朋友到球場，希望明年他們願意再來看球！」

「微笑女神」莉絲基同樣也是克服了傷病，本季從台灣公開賽開始2018球季，再於海碩盃為球季畫下句點，雖然無緣帶走冠軍，她仍是笑容可掬的感謝賽會所有人，當她謝謝父母長時間支持她追逐網球夢時還感性落淚，並謝謝台灣球迷熱情支持，「是你們的加油驅動我前進！」

(中時電子報)