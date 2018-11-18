自己妻也不能亂摸 男子醫院夜襲老婆私處挨告性侵

2018年11月18日 19:00 中時電子報 吳家詮

幫另一半按摩原先是一番美意，但按著按著「凍抹條」恐會挨告的！一對夫妻今年7月時在醫院照顧生病的兒子，丈夫主動提議要幫辛苦的太太按摩，但竟不由自主把手指伸入下體，氣得另一半怒斥「在幹什麼」，報警告他性侵。

即使自己的老婆，在不對的地方做了不該做的事，還是可能挨告吃官司。北部地區一對夫妻在醫院照顧生病的兒子，老公「體恤」太太過於勞累，入夜後，窗簾一拉幫老婆按摩活絡筋骨，就當他太太全身放鬆，閉目小歇之際，男子突然手指伸進了老婆的私處，被嚇醒的老婆不顧老公哀求道歉，堅持報警告他性侵。

據指出，這起離譜的「家庭性侵」是發生在一對年紀都不到25歲的年輕夫妻身上，丈夫體諒太太因為在連續多日在醫院不眠不休照顧兒子，所以主動提議要幫老婆按摩，減緩辛勞。

但按著按著，手指竟順著鼠蹊部就「滑」進了老婆的「私密處」，正放鬆筋骨讓老公按摩得感到舒暢的太太，被這突然的「夜襲」嚇得大喊出來，怒罵丈夫在醫院也這麼亂來，由於女子的喊叫聲也驚動了醫院，醫護人員趕來瞭解，當事人堅持報警提告。

案經地檢署審理，這名丈夫表示是自己一時「衝動」，並非故意要在醫院「非禮」他太太也為自己行為感到懊悔，最後他老婆在親戚的居中斡旋後，撤回了告訴，檢方予以不起訴處分。

(中時電子報)