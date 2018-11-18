袁富華吃黃河豆腐「很開心」 奪男配感謝惠英紅

舒琪（左起）、袁富華、黃河與惠英紅一起替電影宣傳。（粘耿豪攝）

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惠英紅。（粘耿豪攝）
袁富華。（粘耿豪攝）

新科金馬男配角袁富華，原訂頒獎典禮結束就要返港，得獎後特地在台多留一天替讓他獲獎的電影《翠絲》宣傳。昨天他與該片演員惠英紅、黃河、監製舒琪一起受訪，笑說此刻心情是「想睡覺」，自謙如果電影主角是他根本不會有人想看，所以感謝一同參演的影后惠英紅。

他說：「雖然跟紅姐沒有對手戲，但是看到劇本就在幻想紅姐會怎麼演。激情過後覺得這個獎是屬於這個劇組的。」他也感謝監製舒琪遊說他參演，剛開始有些猶豫，「覺得為何不乾脆找一個真正的粵劇大老旦來演？這個角色對我來說太有年代與距離。」他的角色身負推動男主角的重擔，都令他擔心演不好整部片就完了。他在片中飾演跨性別者，每當被黃河抱抱、或是吃黃河豆腐他都露出曖昧笑容，他幽默說：「這是真心開心的！」

惠英紅沒能拿下女配角，認為能跟大家一起來參加就很幸福，本想好好看表演她戴了隱形眼鏡，沒想到乾眼症發作，一到廣告就在猛滴眼藥水。輪到她上台頒獎時其實眼睛相當乾澀，鞋子又鬆脫走路啪啦啪啦，狀態頗為狼狽。她忍到典禮結束火速衝回飯店，隱形眼鏡已經乾到跑到眼球上半部，花了很久直到半夜才拿下來，晚餐僅靠吃了一顆中午叫的冷燒賣裹腹。

黃河在該片中演出男同志，有嫵媚的熱舞橋段，其實他只有2天的時間上課，坦言深感壓力，有沒有跳給女友温貞菱看？他說：「我跳給我自己看，那幾天都待在飯店對鏡子練習。」

(中時 )

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