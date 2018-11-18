好久不見！林憶蓮出席海瑞溫斯頓上海珠寶派對 布魯克林大橋高歌

許久未公開露面的林憶蓮擔任派對表演嘉賓。（Harry Winston提供）

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海瑞溫斯頓New York系列珠寶派對上，伸展台是一座布魯克林大橋。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓New York系列珠寶展，展場入口是紐約中央車站的售票亭。（Harry Winston提供）
這件祖母綠項鍊為海瑞溫斯頓New York系列珠寶中最貴的一件作品，要價逾1億7000萬元。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓New York Collection 718 Emerald Vitrine 祖母綠鑽石項鍊。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓New York Collection 718 Chandelier鑽石項鍊，以紐約總店的水晶吊燈為靈感。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓New York Collection Eagle 黃鑽鑽石耳環。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓New York Collection 718 Marble Marquetry藍寶石鑽石戒指。（Harry Winston提供）
海瑞溫斯頓New York Collection Central Park Mosaic鑽石耳環，以中央公園的空拍景為靈感。（Harry Winston提供）

海瑞溫斯頓（Harry Winston）昨夜於上海當代藝術館發表「紐約」系列珠寶，以紐約的中央公園、百老匯、中央車站、Harry Winston總店為靈感，總共推出32件、總價逾3億台幣的珠寶，當晚VIP派對還邀請林憶蓮在布魯克林大橋造型的伸展台上高歌，充滿紐約風情。

Harry Winston珠寶展處處可見巧思，一入口即是中央車站的售票亭，站長和站務人員迎接來訪的貴賓，並透過影像介紹品牌創始人溫斯頓先生與珠寶的一世情緣。溫斯頓12歲時在骨董店相中一顆看似平凡無奇的透明石頭，一眼認出是鑽石，他只花25分買下它，並在數天後以800美金售出，從小就展現他的珠寶天賦和神準的眼光。

溫斯頓先生於1932年創建Harry Winston以來，作品充滿紐約都會風情，因此Harry Winston今年以「紐約」為主題發想珠寶，藉此向他致敬。例如羽翼般的黃鑽珠寶套組即是源自中央車站的老鷹雕像；密鑲嵌紅寶石、藍寶石、黃鑽的長方型手鍊和耳環，則是俯看中央公園繽紛多彩的美景。紐約有「不夜城」之稱，夜晚的紐約摩天大樓構築閃亮的天際線、百老匯五光十色的霓虹燈，也化為各式珠寶在女人的粉頸、手腕和指尖閃耀光輝。

溫斯頓先生最早的工作室位於紐約東51街7號，緊鄰St. Patrick教堂，一組要價高達1億7000萬的祖母綠項鍊，靈感即來自溫斯頓先生工作室俯看窗外St. Patrick教堂的景色，教堂建築外觀化身項練形狀，閃亮的青銅屋頂則是五顆祖母綠，是該系列最貴的一件作品。

1960年，溫斯頓先生將公司地址遷至第五大道718號，總店地板以黑白色大理石拼貼成切割鑽石的圖案，從二樓垂吊至一樓的水晶吊燈，也都成為「紐約」系列的創作靈感，向品牌的經典圖騰致敬。

(中時 )

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