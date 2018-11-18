直擊／簡嫚書披婚紗美翻！ 大婚之日卻拒老公「再開機」

2018年11月18日 19:30 中時 徐桐炘

簡嫚書和雲昌隆甜蜜親吻，閃瞎眾人。（盧禕祺攝影）

好友丁春誠出席婚禮。（盧禕祺攝影）

30歲簡嫚書去年7月與髮型設計師雲昌隆登記結婚，2人於18日晚在文華東方酒店舉行婚禮，女兒「雲大」已9個月大，昨未帶出來和媒體見面，她擔心女兒怕生，太多閃光燈會嚇到，但她表示老公會抱著女兒走進紅毯，是否在大婚之日拼「第二胎」？她害羞說：「今天之後還有工作，因為之前邊懷孕邊工作太辛苦，還是先緩緩！」

簡嫚書昨以一襲唯美白色緞面禮服現身，但相較過往出席活動的禮服都更為保守，僅小露美背，她表示：「人生就穿這一次，想了很久，找了件很喜歡又能襯托氣質的禮服。」她昨也大方放閃感謝老公一起和她受訪，因老公非公眾人物，原本不打算面對媒體，「但是剛剛在最後一刻問他，他還是選擇站在這裡了。」

見到女兒披嫁衣，母親是否會不捨？簡嫚書表示：「媽媽應該很開心我嫁了一個很老公，婆家都很照顧我、疼愛我，替我感到開心和感動。」尤其年初生產當天，老公差點因工作不在台灣，但老公排除萬難留下，並和簡媽媽說：「萬一這一天我不在，這輩子都會非常愧疚後悔。」這些都是老公「愛的證明」。

簡嫚書還透露老公在她生完小孩後「更愛」她，生活中雖難免產生摩擦，但她認為能互動過程中成長就是完美。同公司好友江沂宸、梁正群、丁春誠和曹晏豪皆出席為她慶祝，好友皆表示這對新婚一年多的夫妻，從眼神和動作間都充滿甜蜜，彭于晏則送上花籃，原來彭于晏是男方雲昌隆因工作認識的朋友，還特地錄了一段話，祝小倆口婚姻生活美滿。

(中時 )