SBL》貝斯打到抽筋退場 金酒摘勝夠驚險

2018年11月18日 19:52 中時電子報 黃及人

金酒執行教練吳俊雄跟裁判認真討論尺度。(中華籃協提供)

昨天(17日)上午才從美國搭機抵台的金酒新洋將貝斯，儘管今天(18日)打到末節還因小腿抽筋，提前退場接受治療，仍貢獻21分、9籃板，夏普也擺脫前役低潮，拿下22分、12籃板，兩人幫助金酒88比79力挫台銀，更摘本季首勝。

賽後開玩笑說假如吞下2連敗，有可能下周就看不到他的金酒執行教練吳俊雄表示，貝斯、夏普兩名洋將表現漸入佳境，帶動陳靖寰、蘇奕晉等本土球員有所發揮，才有辦法留勝，「我可不想看到被對方完成23分大逆轉。」

其實金酒確實贏得有點驚險，因為一度領先23分的優勢，卻在末節被追到剩下個位數，吳俊雄更在最後7分42秒怒罵裁判尺度不公，吞下本季首次技術犯規，幸好他的憤怒適時帶起金酒士氣，也讓台銀的最後反撲宣告無效。

貝斯明天(19日)將前往台北市大接受身高檢查，如果沒法過關(超過201公分)的話，金酒只能乖乖再換洋將，問吳俊雄是否感到緊張？他笑著回答，「沒問題啦，一定會過關的，貝斯都在公立醫院量過了，最多就是叫他把頭髮剪掉。」

沒想到一旁的貝斯聽到自家教練這樣說，連忙搖頭表示，「我打死也不願意剪掉頭髮，假如把頭髮理光，我可能乾脆連球都不打！」頓時引爆整個記者室內笑聲，讓吳俊雄不禁表示，「看來我只能威脅要幫他訂好返美機票了。」

台銀則以伍茲23分最高，史密斯也有18分、14籃板，兩名洋將表現還算可以，不過台銀總教練韋陳明表示，或許是第1場，全隊都還沒進入狀況，表現落差有點大，可以調整的空間不小，「我比較擔心的是伍茲進攻節奏搭不上。」

「伍茲還沒辦法幫助我們做好攻守轉換，也讓我們幾乎沒有急攻機會，」韋陳明表示，「但我有信心改善這些問題，重要的是這兩名洋將個性都很好，配合度高且樂意溝通，接下來就是讓他們想出怎樣配合本土的最佳方式。」

(中時電子報)