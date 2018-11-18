台中》林佳龍媽祖前發誓：當市長絕不收水井費

台中市長林佳龍（左2）由總統蔡英文（中）、立法院副院長蔡其昌（右2）陪同到大安區鎮安宮參香，與民眾座談。（陳淑芬攝）

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台中市長林佳龍18日前往甲安埔地區展開車隊掃街，並由總統蔡英文、立法院副院長蔡其昌陪同到大安區鎮安宮參香，與民眾座談。對於大安地區謠傳明年8月市府就開徵水井的水權規費，林佳龍在媽祖面前向鄉親發誓掛保證說：「林佳龍做巿長，不可能跟大家收水井費。」

蔡總統致詞時說，她在彰化、雲林及台中，都聽到要收井水費的問題，這次選舉在鄉下地方都只在講這件事，她曾公開保證好幾次「不收，就是不會收啦！」但還是要不斷地澄清，顯見這次選舉，抹黑及假消息真的很多，一直有人在放不確實的消息。

「台中巿政府不收水井費」林佳龍也強調，他在議會對水井費說得很清楚，因為用水是人權，過去沒辦法讓民眾裝自來水，民眾自己花錢去挖水井，不會用收水井費懲罰大家，他並向鄉親發誓：「媽祖都有看到，佳龍做巿長，不可能跟大家收水井費」。

林佳龍指出，台灣有兩個大安，台北的大安是很有發展性地區，但是台中的大安卻沒有自來水、公車不夠，重要設施都沒有。4年來，在蔡總統及蔡其昌支持下，在中央爭取資源，目前自來水接管已達到7成；台中巿推動公車十公里免費，但大安卻沒有公車路線，他下定決心把公車開來大安，通車時，鄉親高興得放鞭炮慶祝。

林佳龍說，台中市府推動敬老愛心卡每月1千元，可使用在搭計程車、醫院掛號費部分負擔費，讓大家「看得到，用得到」，這點對偏遠地方很重要。

林佳龍說，大安區的人口僅約1萬人，但4年來，他來過上百次，這裡有大安媽祖文化園區、龜殼生態公園變亮點公園，舉辦大安海洋音樂祭，也做沙雕博物館，建設一件件在做，現在是台中最好的時機，蔡總統在中央領導、地方是民進黨林佳龍執政、蔡其昌是立法院副院長，中央地方一條線；巿長、議員、里長也是一條線，要做的事還很多，希望鄉親將選票催出來，用選票肯定認真做事的人。

(中時 )

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