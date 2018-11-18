墨國強震種下善種子 大衛與慈濟結緣

2018年11月18日 21:01 中時 廖德修

前年墨西哥強震，慈濟在災區投入發放、義診，當地許多熱心青年也跟著慈濟一起援助鄉親至今，11月17日有13位出席課程見證，全程參加研習課程。（圖／慈濟基金會提供）

墨西哥籍的大衛雖是4家麵包店老闆、急難救助隊協調，但他認識慈濟志工後才開始相信別人、變得有自信。（圖／慈濟基金會提供）

大衛的爺爺在地震前往生，想到跟自己感情深厚的爺爺，大衛忍不住哽咽。（圖／慈濟基金會提供）

前年墨國強震後，大衛帶領急難救助隊跟慈濟一起援助災民，負責核對工作。（圖／慈濟基金會提供）

許多學員聽了墨西哥當地志工的故事，感動與敬佩他們的付出。（圖／慈濟基金會提供）

來自24國的「2018年慈濟海外培訓委員慈誠精神研習」，5天課程內容涵蓋慈濟各志業、佛教相關課程，還有台灣、各國慈濟志工在當地深耕慈善的經驗談。其中一位學員兼課程見證者─來自墨西哥的大衛雖是4家麵包店老闆、急難救助隊協調，但他認識慈濟志工後才開始相信別人、變得有自信。

「我們共同的語言」課程由曾前往墨西哥投入賑災80天的慈濟基金會呂宗翰主講，搭配13位墨西哥慈濟志工一起回顧；2017年墨西哥強震發生後，慈濟在百廢待舉的災區投入發放、義診，當地許多熱心青年也跟著慈濟一起援助鄉親至今，並在2018年3月皈依證嚴法師，發願在當地帶動善的種子。

其中一位大衛（David Virgilio Gutierrez Hernandez）是當地年輕志願者組織「55急難救助隊」（Brigada 55）的協調，墨西哥強震後他帶隊前往荷呼特拉市協助災民清除半毀或全毀的房屋。震後1個月，許多救助團體陸續離開，只剩下他們與慈濟基金會持續幫助當地災民。

從小父母離異的大衛雖跟母親同住，但母親忙於教職工作，因此大衛在爺爺經營的麵包店長大，也繼承了4家麵包店。大衛的爺爺在2017年墨西哥強震前往生，9月強震後，與爺爺感情深厚的大衛除了不想讓自己繼續在麵包店觸景傷情，也因為自己有學過救災相關課程，大衛帶領他的急難救助隊前往災區幫助鄉親，也因此認識了慈濟志工。

大衛印象最深刻的，是慈濟全球志工總督導黃思賢在勘災後跟他表示會再回來，聽過不知道幾個團體這麼說的大衛，沒想到慈濟真的回到災區，並且在2017年12月進行大型發放，發放當日，大衛忍不住感動落淚。

大衛認識慈濟後除了減少對物質的渴望，也更開心、更有自信。原來過去爺爺教他凡事要靠自己、只能相信自己，因此大衛過去是完美主義者，對急難隊隊員也是以分配工作的態度互動。參加慈濟後，大衛發覺世界上還有其他人可以相信，自己也變得不怕失敗，也會帶動救助隊隊員思考如何更好。

大衛來台第一天就前往台中花博「大愛環保科技人文館」，印象深刻，從回收寶特瓶與展覽中，他更加體會到只要「改變飲食習慣」就可以改善地球環境。過去大衛從一個月一次、一周一次素食開始改變，現在大衛已是一周一次非素食，甚至有時一個月一餐非素食，大衛除了帶動家人，也希望可以在墨西哥帶動年輕人吃素。

慈濟基金會將在墨西哥進行災區援建學校計畫，對大衛而言，這又是另一個考驗，原來過去從事教書工作的母親大部分時間都在學校工作，大衛對「學校」的印象不好，但為了跟慈濟一起援建災區學校，他再次踏進學校從事溝通協調工作。

慈濟基金會表示，慈濟賑災以感恩、尊重、愛撫平受災者的心，也帶動有心投入的人民成為善的種子，讓愛延續。

(中時 )