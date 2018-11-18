嘉義》韓國瑜隔空獻飛吻 雲嘉南造勢晚會熱到最高點

2018年11月18日 21:03 中時 廖素慧

韓國瑜視訊連線隔空獻飛吻。（廖素慧攝）

國民黨提名雲林縣長候選人張麗善（左至右）、嘉義市長候選人黃敏惠、嘉義縣長候選人吳育仁、台南市長候選人高思博聯合造勢，熱喊「凍蒜」。（廖素慧攝）

前總統馬英九（左四）、國民黨主席吳敦義（左三）、嘉義縣長候選人吳育仁（左一）、嘉義市長候選人黃敏惠（左二）、雲林縣長候選人張麗善（右三） 、台南市長候選人高思博（右二）敲破綠字冰塊，象徵擊垮綠色執政的冰凍經濟。（廖素慧攝）

超級人氣王韓國瑜沒有親來嘉義市，隔空獻飛吻「翻轉」國民黨舉辦的「2018翻轉雲嘉嘉南」聯合大造勢活動的氣氛熱到最高點，與新北市長候選人侯友宜，一南一北穿越夜空合體為黃敏惠、吳育仁、張麗善、高思博4位候選人高喊「凍蒜」，群眾揮動旗海，士氣昂揚。

18日選前黃金周日晚上，國民黨在嘉義市舉辦「2018翻轉雲嘉嘉南」聯合大造勢活動，黨提名的嘉義市長候選人黃敏惠、嘉義縣候選人吳育仁、雲林縣長候選人張麗善、台南市長候選人高思博同台造勢。

當4位候選人與侯友宜、韓國瑜接棒視訊連線，侯友宜溫情喊話說，「不要讓北漂30餘年的他漏氣，大家力挺4位候選人都凍蒜」，現場歡聲雷動。

主持人張嘉郡拱韓國瑜唱一段《夜襲》鼓動現場的氣氛，但韓國瑜以距離遠、且只有他一個人連線不好唱婉拒，自己提出用飛吻向鄉親致意，他羞赧地向全場約1萬5000名民眾獻飛吻，全場歡呼不已，接著與4位候選人齊喊「翻轉雲嘉嘉南，凍蒜、凍蒜」，群眾歡呼，揮舞大小國旗，旗海飄揚，氣氛熱到最高點。

(中時 )