彰化》堅持作對的事！超級星期天陳建仁、魏明谷首度合體

2018年11月18日 21:31 中時 吳敏菁

彰化縣長魏明谷拚連任，競選總部18日在溪湖湖溪國小舉辦「堅持一定對的事」造勢晚會，現場湧入數千人。（吳敏菁翻攝）

彰化縣長魏明谷拚連任，競選總部18日在溪湖湖溪國小舉辦「堅持1定對的事」造勢晚會，現場湧入數千人，熱情支持者高呼凍蒜，副總陳建仁表示，魏明谷的愛心和堅持，成就樂活彰化、幸福彰化的願景，魏明谷說，縣政工作千頭萬緒，他只有一個原則「對，就做」，守護彰化不能有模糊空間。

超級周日造勢晚會，副總統陳建仁、民進黨秘書長洪耀福、魏明谷競選總幹事邱建富、立法委員洪宗熠等人站台助講，打熱氣氛。

農委會副主委李退之表示，魏明谷重視農產業的發展，配合中央的農民保險、農民職災保險等措施，積極照顧彰化農民的權益。

魏明谷強調，彰化社服政策十分完善，四年來和縣府團隊努力，國民黨對手卻沒有提出任何一項社服政策。他爭取到建設溪湖城鎮之心的前瞻經費，排水系統、修整道路等建設也都陸續到位，把溪湖當作自己家鄉來建設，懇請支持支持。

彰化縣長魏明谷說，面對千頭萬緒的縣政工作，只有一個原則「對，就做」，推動台化停爐轉型、八卦山禁採砂石，雖這兩項產業曾替彰化創造經濟成長，但隨著環保追求，以縣長身分，承擔照顧鄉親健康的責任，堅持終結汙染，不會讓彰化走上回頭路。他要求王惠美明確表達對台化停爐的態度，守護彰化鄉親的健康沒有模糊空間。

副總統陳建仁表示，魏明谷是非常關心鄉親的縣長，彰化的社會福利十分完善，長照據點的密度更是全台第一，從長照到幼托照顧都一應俱全，彰化社服政策有永續綠能產業支持。11月24日一定出來投票，讓他繼續做對的事，延續彰化重大建設，鄉親的福利也不會中斷。

(中時 )