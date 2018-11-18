劉寶傑「被消失」真相？他爆：很多媒體已受警告…

2018年11月18日 20:51 中時電子報 吳玫穎

劉寶傑稱很多媒體受到警告。(影片自55秒開始)

《關鍵時刻》主持人劉寶傑本月初傳出因談「韓流」遭電視台高層施壓，「被請假」一個禮拜，復工後一舉一動受矚目。據悉，他已確定不和電視台續約，明年１月合約到期就走人，近日更在節目中親口表示有「真的國家力量」進來，很多媒體已經受到警告，必須平衡新聞內容，否則就會被換照威脅。

除了媒體遭換照威脅、一名桃園司機自願幫助北漂青年返鄉投票反被警察登門查水表，朱學恒更在節目中當面問劉寶傑：「寶傑你知不知道，你從回公司就被跟拍了。你知道這件事情嗎？」

劉寶傑說他不知情，朱學恒接著說：「昨天是不是有媒體直接登出來，你甚麼在公司門口，回頭看30秒坐上計程車之後，再回到你的豪宅。寶傑，你以前有這麼受媒體關注 到處跟拍嗎？」朱學恒的一席話似乎讓劉寶傑恍然大悟，令他反問：「所以你的意思是現在在整個監控所有的人？」

劉寶傑與朱學恒節目上這段對話，就引發網友紛紛留言，「寶傑爆哏了，原來是用換照威脅」、「綠色恐怖時代來臨了」、「寶傑終於說出真相了，原來民進黨利用電視台換照壓力，脅迫東森就範，連寶傑自己都被國安單位人員跟蹤盯上了，民進黨政府真的怕輸怕成這樣，我相信選舉那天，一定有更可怕的事情發生」。

先前劉寶傑復工沒多久，就被發現他在節目中痛罵吳音寧罵到一半，內容就被卡掉，官方上傳片段也被下架，東森對此回應：「沒有這件事，是當天晚班的小編太緊張了，看到比較有爭議性的話題就把它下架，但公司方面也在早上就再度把影片上架。」

(中時電子報)