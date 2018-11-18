ABL》田壘提前復出 夢想家開幕戰作客驚險開胡

2018年11月18日 20:51 中時電子報 黃及人

田壘整整提前快要半個月宣告傷癒復出。(夢想家提供)

寶島夢想家在新球季確實展現跟上季截然不同的氣勢！「少俠」田壘提前宣告復出，加上陳世念最後關頭罰進穩住勝果的2分，夢想家18日在客場開幕戰，漂亮以77比73氣走地主新加坡騰飛之獅，首役就追平上季勝場數。

「客場比賽總是很艱難的，幸好我們奮戰到最後一刻，整場比賽都把防守做得很好，更達到賽前設定控制對方得分在80分以下的目標，」夢想家總教練莫瑞表示，「尤其是針對罰球的加強，此役罰16中14，我以球員表現為榮。」

原本預估12月8日彰化主場開幕戰才要宣告傷癒復出的田壘，意外選在客場開幕戰提前登場，結果他拿3分、2助攻與1籃板，夢想家新洋將葛萊斯攻下全隊最高24分，米勒18分，阿提諾16分，所有得分仍集中在洋將身上。

今年夏天跟田壘、陳世念攜手加盟夢想家的李學林賽後表示，或許是第1場球，全隊打來有點綁手綁腳，整體上來說，就是大家都打不太開，幸好後來都有穩住，也沒受到客場觀眾與裁判因素影響，我想這點我們做得還算不錯。」

上季才拿1勝19敗的夢想家，新球季有了田壘、陳世念與李學林等「黃金世代」球星加盟，本土戰力明顯上揚，相信瞄準5成勝率問題不大，接下來他們仍將前往客場作戰，21日晚上8點面對香港東方，目標當然是突破上季勝場數。

(中時電子報)