小松鼠驚訝什麼？ 2018動物逗趣照片賞

2018動物逗趣照片賞的大獎由「震驚的松鼠」獲得。(圖/The comedy wildlife)

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中時電子報

保育自然生態是重要的工作，而其中一項關鍵是讓大家喜愛野生動物，因此而發想，逗趣野生動物協會(The comedy wildlife)每年都會徵選有趣的野生動物照片，可能一個奇特的表情，或是一個不經意的巧合，就組成了令人會心一笑的動物照片。2018年逗趣野生動物攝影獎已經公布結果，選出了14張最有意思的照片。

生活科學(Live Science)報導，今年的逗趣動物照片首獎是由美國攝影師瑪莉．麥克關文(Mary McGowan)所拍攝的「震驚的松鼠」(Shocked Squirrel)得到首獎，一隻睜大眼睛，嘴巴張開的松鼠，前肢張大，好像在阻止什麼事情似的，很容易激發我們的想像力。

其他得獎的照片也各有各的趣位，包括看著望遠鏡的北極熊、跳著雙人舞的蜥蜴、在岩石後窺伺的貓頭鷹，還有微笑的藍鯊等，和一隻蹦蹦跳跳的狐狸等。

攝影師稍微離開自己的望遠鏡,沒想到北極熊就好奇的來看了。(圖/The comedy wildlife)

有沒有看過犀牛開屏?(圖/The comedy wildlife)
正在跳雙人舞的蜥蝪。(圖/The comedy wildlife)

非人類動物是否具有幽默感是一個備受爭議的主題，因為幽默和動物行為動機可能很難定義。一方面，人類以外的動物缺乏語言，也就難以理解雙關語、譏諷等我們所認知的笑點。然而，一些靈長類動物 - 例如黑猩猩和巴諾布猿，可能具備笑臉，甚至會發出類似笑聲的聲音。

不過，即使動物沒有真正意義的幽默，但是牠們的表情或行為，在難得的巧合時刻下留下的照片，仍然可以讓我們覺得很有趣，這又顯得更難能可貴了。

2018入選的逗趣動物照片集1。(圖/The comedy wildlife)
2018逗趣動物照片集2。更清楚的照片請點新聞下方連結。(圖/The comedy wildlife)

所有2018年的獲獎照片都可以在逗趣野生動物攝影獎網站上查看，只要是入圍的作品，都很可愛。

(中時電子報)

文章來源：Shocked Squirrel and Shy Owl Shine in Wildlife Comedy Photos

文章來源：2018獲獎的動物逗趣照片

文章來源：更多的逗趣動物照片

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