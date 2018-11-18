台中》盧秀燕回防家鄉造勢 胡志強力讚治理城市能力

2018年11月18日 21:35 中時 王文吉

盧秀燕在選前最後一個星期天回防故鄉，在北北屯舉辦造勢晚會，現場湧入4千名支持者，場面相當熱烈。（王文吉攝）

前台中市長胡志強（中）稱讚盧秀燕幫他競選市長，還幫他向中央爭取千億元經費，「欠盧秀燕的恩情實在太多了」。（王文吉攝）

盧秀燕回到故鄉造勢，表示「這是我的家，在座各位都是我的家人。」（王文吉攝）

盧秀燕提到，她所爭取的政績就是未來施政的保證，這就是為人子女對家庭的貢獻。（王文吉攝）

選前最後一個星期假日，國民黨台中市長參選人盧秀燕18日晚間回防故鄉「北北屯」大本營，聯合6位黨籍市議員候選人舉辦聯合造勢晚會，喊出「北北屯六席全壘打」，還請來助選王牌「前台中市長胡志強」至台，之後旋即趕往大里參與蘇柏興聯合造勢。

北區、北屯區聯合造勢活動在中興水世界廣場舉行，主辦單位估算湧入4000名支持者。立委江啟臣、顏寬恒上台助講，喊出「北北屯六席全壘打」，市議員候選人賴順仁、沈佑蓮、陳成添、陳政顯、陳文政及黃健豪等也接力猛轟龍團隊施政缺失。

盧秀燕、胡志強一前一後大進場，象徵接棒傳承，受到群眾熱烈歡迎。胡志強助講時提到，他過去競選市長時，沒錢刊登廣告，就借重盧秀燕的長才，透過新聞增加曝光。盧扮演岳母，在他身上刺「精忠報國」4字，尤其盧在他市長任內，向中央爭取千億元經費，欠盧的恩情實在太多了。

盧秀燕以感性訴求表示，她出生在北北屯，選區在這，生孩子也在這，她稱呼在場民眾「各位家人大家好，歡迎參加我們北北屯的家庭聚會，我們的女兒盧秀燕，要選市長了！」現場旋即響起熱烈歡呼聲，高喊「盧秀燕凍蒜、盧秀燕凍蒜！」

盧秀燕說，她受鄉親疼惜栽培，選上1屆省議員、6屆立委，從30幾歲服務至今，「這是我的家，在座各位都是我的家人，我就像大家的女兒、媳婦一樣」，對家庭很維護、很認真，這20多年來，她為自己的故鄉服務，爭取的建設經費超過1千億元。

盧秀燕向支持者細數她爭取12項影響北北屯發展的12項建設，並一一介紹緣由，她自信表示「我有辦法做這些，表示未來我一定是一個有能力建設大台中的市長」，她所爭取的政績就是未來施政的保證，這就是為人子女對家庭的貢獻。

「台中是咱的厝，北北屯是我們的家，我們要一起把她建設起來。」盧秀燕說，過去４年我們給林佳龍市長、蔡英文總統機會，但是他們讓我們失望，大家想看看，過去４年北北屯有發展嗎？她願意接替林佳龍，林市長沒辦法做的事，一定能在她手上完成。

(中時 )