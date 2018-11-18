新北市長朱立倫為無黨籍議員候選人蘇泓欽打氣 呼籲選民支持凍蒜

新北市長朱立倫為無黨籍議員候選人蘇泓欽加油，並拉起他的手高喊「凍蒜」。（陳俊雄攝）

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中時

新北市長朱立倫18日下午前往無黨籍的新北市議員蘇泓欽競選總部，還拉著蘇泓欽的手臂高喊「凍蒜」。朱立倫強調，蘇泓欽是個古意、實在的好青年，值得所有選民栽培與牽成，未來也一定是能夠為地方服務爭取建設的好議員。

朱立倫在今日下午2點45分抵達鶯歌尖山路的蘇泓欽競選總部，受到現場上百位支持民眾的歡迎。朱立倫表示，今天是黃金周日，他特別前來為蘇泓欽打氣，主要是因為蘇泓欽值得大家為他加油、大家為他牽成。

這也是選戰開打迄今，朱立倫首度現身為無黨籍市議員候選人加持，由於三鶯地區應選十席議員，朱立倫為無黨籍議員候選人打氣加油高喊凍蒜，格外引人注意。

朱立倫說，蘇泓欽如果能夠當選市議員，一定是個可以在市議會腳踏實地，為地方爭取建設的好議員，也一定是侯友宜當選市長以後最好的夥伴。

朱立倫也細數在三鶯地區的建設，暗諷對手三鶯線還沒興建說法悖於事實，且過去10多年來的建設都沒有這8年來的多。朱立倫還反問現場民眾：「三鶯捷運有沒有在做？」獲得現場民眾大聲答「有」！

朱立倫透露，他在和泓欽第一次見面時，就詢問泓欽為何要參選市議員？他認為要當一個議員必須要犧牲，要有決心為百姓、為地方爭取建設，想要輕鬆快樂當自己就好，不用承擔這些服務工作；第二就是要謙卑，年輕人就要拜會長輩，實實在在去走，他相信這個星期六泓欽就能順利當選。

蘇泓欽表示，捷運三鶯線計畫從他讀幼稚園的時候就已提出，但地方聽聞20多年來，只有朱立倫市長能夠讓捷運工程真正動工，他也感謝朱立倫市長將新北市立美術館設在鶯歌，同時也預祝朱立倫「更上一層樓」。

(中時 )

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