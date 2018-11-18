彰化》蓋捷運！王惠美挺美感恩晚會 旗海飛揚

決戰黃金周日，國民黨候選人王惠美競選團隊18日晚間在精誠夜市舉辦挺美感恩音樂會。（吳敏菁攝）

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決戰黃金周日，國民黨候選人王惠美競選團隊18日晚間在精誠夜市舉辦挺美感恩音樂會。（吳敏菁攝）
決戰黃金周日，國民黨候選人王惠美競選團隊18日晚間在精誠夜市舉辦挺美感恩音樂會，現場旗海飛揚。（吳敏菁攝）

決戰黃金周日，國民黨候選人王惠美競選團隊18日晚間在精誠夜市舉辦挺美感恩音樂會，現場湧入數千人，揮舞國旗呼喊凍蒜，王惠美說，當選後彰化要蓋捷運、五個交流特定區也會鬆綁，讓彰化翻轉、改變命運。

挺美感恩晚會邀請歌手演唱，氣氛熱絡，候選人在獅陣鼓聲下進場，旗海飄揚，高呼凍蒜，呼籲一起團結，票投王惠美、彰化市長候選人張東正，議員候選人溫芝樺、陳銌銌也在台上呼籲支持。

前立委林滄敏助講，民進黨說國民倒台灣才會好，但現在台灣有好嗎？這次一定要乎翻。議長謝典霖說，民進黨執政各行各業都衰退，要團結拚經濟、拚生活。前縣長卓伯源說，以前任內規劃彰化市東區都市計畫到現在沒進展，彰化要改變，鐵路高架化已經喊了20年。

王惠美壓軸表示，過去3年來彰化縣少掉1.2萬人，競爭力逐漸喪失，主張彰北捷運趕快做，把彰化、和美、鹿港連接起來，形成一個以彰化市為都心的經貿、產銷、文創的產業廊帶，共同發展，在這裡也要公開謝謝蔡總統，在提出「一軸一環雙樞紐」後，宣布南投要做捷運，未來就可以透過捷運連結台中、南投，形成整個中部區域的捷運路網，資源共構共享。

王惠美說，五大交流道特定區要鬆綁，在土地活化之後，透過交通連結起來，地區就能夠開始繁榮，不論是都市活化，還是產業發展，一定要和彰化市長候選人張東正和來這裡的議員，共同來合作打拼，現在是彰化的關鍵時刻，拜託鬥陣來拉票。

(中時 )

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