文夏、金曲樂團董事長樂團溪頭草坪開唱

董事長樂團、文夏夫妻、徐哲緯、亦帆等人11月18日在溪頭草坪開唱。（新視紀整合行銷提供）

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旺報

由台大實驗林管理處舉辦「2018竹文化節暨森林音樂會」今天（18日）舉辦壓軸場，邀請「金曲樂團」董事長樂團、「台灣音樂國寶」文夏、「金曲歌后」官靈芝、「天籟美聲」亦帆、「實力唱將」徐哲緯等接力演唱。高齡90歲的文夏帶著老婆與女兒、女婿相伴同遊，他開心說到：「睽違10年與小孩舊地重遊真的很開心。」

為拉近與觀賞民眾的距離，官靈芝選唱耳熟能詳《被遺忘的時光》、《十八姑娘一朵花》，年底即將發行單曲的亦帆演唱招牌歌曲《淚崩了》，應景演唱《站在高崗上》，立即炒熱氣氛。徐哲緯演唱《橄欖樹》、《大眼睛》吸引現場民眾大合唱，文夏也與董事長樂團合唱《媽媽請你也保重》、《黃昏的故鄉》等歌曲。

出道超過50年的文夏是第一次在森林開唱，表示與鹿谷鄉長是舊事好友，直誇溪頭空氣好，可以吸收很多芬多精，身心靈都能放鬆舒服。

「金曲樂團」董事長樂團日前剛從歐洲巡演回台後忙於活動演出，這個周末從台中唱到溪頭，隨後又趕往雲林演唱，吉他手小白明年1月將受邀參與TED演說。董事長樂團今年決定讓團員多一點時間放在家庭，決定今年不發片，但年底還是會有一首搭配微電影的主題曲發行。

日前「蜂蜜檸檬」引發討論，貝斯手大鈞在臉書上寫到：「我們把新專輯宣傳費去繳保證金，讓吉董在辯論上高歌一曲，這樣的宣傳成效好像比較好。」引起熱議，有網友妙拱「選總統」，大鈞笑答：「保證金1500萬ㄟ」。

(旺報 )

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