SBL》裕隆末節僅8分 拱手奉送富邦上演逆轉秀

2018年11月18日 21:48 中時電子報 黃及人

富邦後衛林書緯切入挑籃取分。(中華籃協提供)

大半場都處領先優勢的裕隆納智捷，竟在第4節徹底找不到手感，單節只拿8分，讓富邦勇士先靠「小胖」洪志善最後1分41秒的三分冷箭追平，「噴射飛人」張宗憲接著切入放進致勝兩分，幫助富邦驚險以71比69逆轉氣走裕隆！

只是雙方在讀秒階段陷入一團混亂，雖然都有進球機會，卻都失誤收場，「男模」呂政儒更在最後3秒，站在三分線外強行出手，結果這球彈框而出，兩隊球員更為了最後這記籃板球，全都撲到地板上搶球，比賽就在亂局當中宣告落幕。

「我們贏得很驚險，裕隆果然是值得尊敬的外線球隊，上半場打那麼爛的我們，竟然還是可以幸運贏球，」璞園總教練許晉哲表示，「其實我一直告訴球員，只要我們可以追到4分以內，氣勢就會轉到我們這邊，最後果然就是那樣。」

被許晉哲列為「易怒」觀察名單的歐頓、基斯兩名富邦洋將，18日雖跟裁判不斷抱怨，卻能控制脾氣，沒給裁判任何吹T機會，許晉哲笑著說，「我在賽前就提醒他們別跟某裁判講話，因為那位裁判很會吹T，能控制住就是好事。」

張宗憲攻下全隊最高16分，基斯15分、8籃板，「豪弟」林書緯14分、5籃板及3抄截，全場重摔地上好幾次的歐頓，雖然只拿8分，卻抓21個籃板。

裕隆則以呂政儒17分最高，桑尼12分、14籃板，裕隆執行教練李啟億表示，儘管賽前提醒過減少失誤，這場比賽仍有20失誤，至於末節只拿8分的困境，「我們當時出手選擇都不好，沒有空檔還要硬投，回去要研究破區域方法。」

(中時電子報)