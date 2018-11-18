台南》不管謠言滿天飛 蔡祐昌參選堅持不道人是非

2018年11月18日 22:03 中時 劉秀芬

今年大選，台南市議員選舉11個選區中，第4選區玉井、楠西、南化、左鎮4人搶1席，當選率只有25％，全台南最難選，而且賄選、抹黑謠言滿天飛。以無黨籍身分參選的蔡祐昌說，他堅持正派選舉，不說人是非，不回應別人的口水戰。

蔡祐昌畢業於長榮大學競技系，曾擔任過蕭博仁議員服務處副主任及賴清德市長祕書7年，同時任職台南市中小企業服務中心專員及台南市工商策進會專員，對第4選區的環境、農務情況甚為熟稔，勘查及整治農路、野溪是他經常性業務，熟知如何向不同政府單位爭取建設經費。

蔡祐昌表示，他在市府工作多年，一直為山區農路、野溪整治努力打拚，但是看到山區進步緩慢，實在看不下去，決定出來競選。他的政見除了整治農路野溪，更要爭取果菜市場回饋金，建設區域醫院，高齡居民健保免費，國中小營養午餐免費等等。

自從決定參選議員後，蔡祐昌說他堅持正派參選、口不出惡言。他除了掃街按戶默默耕耘選票，服務地方工作成果也不大肆宣傳，例如已完成的左鎮教會外擋土牆工程、南化教會排水溝工程、楠西照興頂湖溪溝治理工程，及最近的楠西南投埤野溪、玉井口宵里野溪、左鎮岡林道路整修都是經他居中協調。他說，服務不分黨派，受惠民眾自然會給予肯定與支持。

地方人士表示，選舉初期大家多看好民進黨提名的王開玹、以無黨籍參選的周奕齊，但隨著選舉進入倒數，加上賄選傳聞擾亂，選情已經從兩強鼎立變四強爭霸，王開玹、周奕齊選票有被瓜分跡象，但無論是誰當選，希望不要選前說一套，選後做不到。

(中時 )