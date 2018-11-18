台南》虧雞福來爹現身下營市場 粉絲求合照來者不拒

虧雞福來爹所到之處民眾爭相合照。（劉秀芬攝）

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台南下營市場18日舉辦開幕啟用典禮。（劉秀芬攝）
台南下營市場18日舉辦開幕啟用典禮，台南市長候選人黃偉哲（前排右二）快閃現身。（劉秀芬攝）

位於台南下營區精華地段的下營市場，經過一年多的拆除改建，18日上午舉辦開幕啟用儀式，除了台南市府單位主管、地方相關單位派人出席，台南市長候選人黃偉哲快閃現身，「虧雞福來爹」林義豐則全程參與，與粉絲合照來者不拒。

下營市場因年久失修環境不佳，市場內部多數攤商已無營業，且有建物結構安全疑慮，台南市政府籌編3200萬元經費改建，18日舉辦盛大開幕儀式，台南市代理市長李孟諺也到場參與活動，台南市長候選人黃偉哲活動開始前就現身，與選民親切互動，然活動進行到一半就先行離去。

另一名無黨籍的台南市長候選人林義豐則像明星般，一到現場就引起眾人注目，民眾紛紛趨前要求合照，林義豐也來者不拒，比出招牌手勢一起合影。啟用儀式完成後，下營市場自治會會長曾嘉林帶領貴賓參觀市場攤商，林義豐也展開粉絲見面會模式，要求合照民眾一組接一組，還一起大喊「虧雞福來爹，年輕人的新寵物」，更引人側目。

全新的下營市場為1層樓鋼骨建築，造型新穎，是符合節能減碳的現代化市場，共有55個攤位，40多個停車位，今日的開幕啟用促銷活動也吸引眾多人潮。市府表示，希望舒適的購物環境不僅能服務當地鄉親，還能順勢推廣下營桑葚、白鵝、黑豆三寶，吸引更多的購物人潮，帶動地方觀光。

(中時 )

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