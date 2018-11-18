溪北大造勢1.2萬人力挺 侯友宜泛淚喊話

侯友宜今晚舉辦溪北大造勢晚會，現場湧入1萬2000名熱情支持者，將新莊體育館擠得水洩不通。（譚宇哲攝）

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侯友宜致詞時情緒高漲，眼眶泛淚。（譚宇哲攝）
侯友宜今晚舉辦溪北大造勢晚會，現場湧入1萬2000名熱情支持者，將新莊體育館擠得水洩不通。（譚宇哲攝）
侯友宜致詞時情緒高漲，眼眶泛淚。（譚宇哲攝）

選前超級星期天，國民黨新北市長候選人侯友宜今晚舉辦溪北大造勢晚會，現場湧入1萬2000名熱情支持者，將新莊體育館擠得水洩不通，侯友宜致詞時情緒高漲、眼眶泛淚，向妻子告白「老婆我愛妳」，也向選民告白說，他追求的價值是大家說他做得不錯，給他這樣的定位，而不是地位。

侯友宜溪北大造勢晚會今晚在新莊體育館舉辦，前台北縣長周錫瑋、新北市長朱立倫、國民黨新北市黨部主委李乾龍、新北市議長蔣根煌、立委林奕華及多位議員候選人皆到場力挺，侯友宜到場時全場人聲鼓噪、群情沸騰，短短50公尺的進場路線就走了5分鐘。

侯友宜致詞時，談起21年前與當年與白曉燕命案主嫌陳進興談判過程，險些命喪槍下，他說，老天給他一個機會讓他站在這裡，感謝老婆體諒她的老公不屬於她一個人，侯友宜眼眶濕紅喊說：「謝謝老婆讓我有機會站在這裡」、「老婆我愛妳」，展現鐵漢柔情。

面對對手蘇貞昌從文大案到新莊購地不停追打，侯再度激動澄清，侯說，他不像人家一輩子選舉，但他相信做事不分顏色，只問能力，「我這輩子永遠把別人看我的定位，比地位更重，我追求的價值是大家說我做得不錯，給我這樣的定位。

(中時 )

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