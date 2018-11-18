金門》大小金門烽火連天 「海軍」決戰「牛軍」

2018年11月18日 22:29 中時 李金生

陳福海在金湖鎮小巨蛋的造勢晚會，支持者爆滿熱鬧滾滾。（李金生攝）

新頭村民王阿庚淚訴當年急病後送台灣搶救，立委陳福海漏夜協助的往事，感動現場支持者，陳福海也跟著落淚。（李金生攝）

楊鎮浯在東林複合式運動場的晚會中，喊出要翻轉金門，終結離島居民「台漂」生活。（楊鎮浯總部提供）

楊鎮浯跨海前進小金門，向鄉親懇託拜票。（楊鎮浯總部提供）

楊鎮浯在立委陳宜民、林麗蟬和洪麗萍議長的陪同下，走訪小金門離島鄉親。（楊鎮浯總部提供）

選前最後超級星期天，金門縣長選戰火力四射。競選連任的陳福海在3000名「海軍」熱情吶喊下，展現再拚4年的高昂士氣和信心，國民黨楊鎮浯的「牛軍」則跨海前進小金門，也喊出要翻轉金門，終結離島居民「台漂」生活。

陳福海在金湖鎮小巨蛋的造勢晚會，包括金湖鎮長候選人陳文顧、金城鎮長候選人歐陽彥木、吳伯揚、烈嶼鄉長候選人洪若珊、金沙鎮長候選人王國代和數十位縣議員、村里長候選人同台向鄉親懇託，3000位鄉親激情搖旗吶喊，展現「海軍」全速前進，席捲全島的壯盛軍容。

金城鎮長石兆瑉以「新厝起一半，師傅母湯換」，並引用「韓流」語錄，強調陳福海要做到「人進來、貨出去，金門發大財」，呼籲鄉親支持他再連任。金湖鎮長蔡西湖也細訴陳福海4年政績，推崇他是一位認真做事的好縣長。

金酒工會理事長陳尚智則以金酒在台灣市場已趨飽和，未來一定要走出去，跨海前進對岸廣大市場，替遭對手拿「金酒赴大陸東北試釀案」打擊的陳福海叫屈，希望鄉親莫聽信謠言才好。

陳福海除強調自己4年來沒日沒夜在水電、交通和教育建設的努力和成果外，也說他遭到對手一再抹黑，連馬英九日前帶著立委到金門來，也罵了他40分鐘，但他堅持不分黨派，只要是對的事，就一定要去做。

楊鎮浯的「烈嶼啟航」感恩請託晚會，在東林複合式運動場舉行，包括議長洪麗萍、前立法委員楊應雄、金湖鎮長候選人林長鴻等輪番上台外，韓國瑜競選總部發言人陳宜民和「金門媳婦」林麗嬋2位立委也專程跨海力挺，在離島小金門也拉抬出「牛軍」近千人捧場，難得一見的熱鬧場面。

活動中也穿插韓國瑜、洪秀柱2人的懇託影片，並播放「回家篇」電視廣告，傾訴旅台遊子的辛酸和鄉愁，讓現場許多家長不禁熱淚盈眶。

楊鎮浯表示，因為陳福海做不好，鄉親不放心，他才會出來參選，承擔未來替鄉親打拚的責任。他指出，未來金門大橋通車後，可將現有的碼頭轉型成休閒旅遊海上基地，打通前進大、二膽島的藍色公路，也可搭配開發休閒漁業。

楊鎮浯強調，烈嶼需要觀光、產業的完整規畫，重點是增加遊客留駐時間，才能帶來人潮和錢潮，同時也可導入文創產業，讓小金門觀光旅遊兼具深度和廣度。

現場也邀請當地歌手李其燊、旅外舞者王芷芸與愛笑樂團、小金門南管、東林鑼鼓隊等團體輪番表演，熱鬧的造勢晚會也洋溢鄉土溫馨氣氛。

(中時 )