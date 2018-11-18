挪威NSM導彈加持 美F-35成「反艦殺手」

2018年11月18日 22:54 中時電子報 盧伯華

挪威海軍試射海軍打擊導彈

一款由挪威研發的小型導彈，由於性能優秀，成為國際軍火市場上炙手可熱的產品。它可以在各種平台上操作，美國陸軍已經用在卡車上，海軍也買來裝設艦艇甲反上，現在空軍也打算把它裝載在F-35的導彈艙內。

據《國家利益》報導，這種小型導彈的概念起自於2000年代中期，當時挪威皇家海軍準備尋找一種新的反艦導彈(ASM)來裝備他們的艦艇，但篩選過幾種外國產品後都不滿意，因此制訂了導彈性能要求來讓國內廠商自行設計。它要求新型導彈要能應對目前到2040年前的船艦作戰環境，具備高性能可以穿透敵人防空對策，可以在封閉和開闊水域運作，還要能適應不同的武器平台。

報導說，挪威的著名武器商康斯柏格(Kongsberg Defense)接下了設計案，以「海軍打擊導彈」(Naval Strike Missile, NSM)為名，設計一種較難被發現的次音速小型導彈，做為與大型超音速導彈在功能上的區隔。NSM的長度只有4公尺，差不多是俄製P-800紅寶石導彈與P-700花岡石導彈的一半。這兩種俄羅斯導彈使用末端主動雷達導引，這會讓船艦易於發現與鎖定，而NSM使用被動紅外線傳感器來鎖定目標，防禦方比較難發覺。這種被動紅外線導引技術是康斯柏格首先研發，曾在企鵝(Penguin)反艦導彈上使用過。

挪威康斯柏格公司所研發的NSM導彈。（圖／康斯柏格公司）

NSM導彈除了因體型與末端導引系統使得導彈難以發現，以及動作更加靈活之外，還設計了一套非常先進的任務規劃系統。該系統可以利用NSM的多種優勢（包括敏捷性、隨地形調整的貼地飛行能力）來設定精確的攻擊計劃，讓多個導彈同時到達同一目標。這種飽和式攻擊將會很難防禦。

報導指出，NSM的終端精度誤差不到2英尺(0.6公尺)，因此船上其他特定武器系統可以納入攻擊計劃中，以達到癱瘓敵方防禦的目的。另一個賣點是它能夠通過導引頭識別船艦，這種稱為自主目標識別(ATR)的能力，讓導彈可以尋找最好的攻擊點以獲得最大的破壞，並提供敵方船艦的情報給發射導彈的船艦。

此外，NSM的引信也可以有多種設定，它可以設定為一般接觸引爆，或是在鈦彈頭穿透目標外殼後引爆，也能使用鋼格彈頭以產生破碎攻擊等額外的效果。

報導指出，NSM在歐洲出口市場取得相當大的成功，除了性能優異之外，另一個原因是它能適應各種平台。挪威軍方把它安裝在小型的盾牌級(Skjold)飛彈快艇上，波蘭則把NSM安裝在重型卡車上。美國雷神公司還在重型機動戰術卡車(HEMTT)裝載NSM展示給軍方，周時在2018環太平洋軍演期間，也展示過用NSM導彈裝設在現有的卡車上。

康斯柏格目前正在考慮將NSM用於超視距武器系統(OTH-WS)競標中，以取代正逐步淘汰的老式魚叉(Harpoon)導彈。目前還不確定NSM是像魚叉一樣安裝在甲板上，還是裝在垂直發射系統內，但美國海軍艦艇目前看得出來是把它裝在甲板上。

報導表示，最新的發展是NSM也被改裝成聯合攻擊導彈(JSM)，這是空中發射的巡航導彈系統，原設計是裝設於F-35內置彈艙。為此，NSM底盤配置也做了些微調整。

(中時電子報)