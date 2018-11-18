高雄》陳其邁18日岡山造勢號稱10萬人到場 實況是...

2018年11月18日 23:12 中時電子報 丁世傑

高雄民進黨高雄市長候選人陳其邁18日晚間在岡山舉辦超級星期天造勢晚會，主辦單位宣布超過10萬人參加。（林宏聰攝）

高雄》陳其邁18日岡山造勢號稱10萬人到場。（圖／取自 「迷途小書僮」）

選前超級星期天，前高雄市長謝長廷和陳菊今（18）日在高雄大合體，力挺高雄市長候選人陳其邁，盼把執政的棒子傳承下去。

選前最後衝刺，陳其邁昨天參加在高雄舉行的we care大遊行，今天晚上延續氣勢，在岡山舉行大團結造勢晚會，要和前幾天同樣在岡山舉行造勢活動的國民黨高雄市長候選人韓國瑜拚場。

根據中央社報導，陳其邁陣營請出謝長廷和陳菊合體，兩個老市長為陳其邁背書，表達力挺陳其邁的決心。

駐日代表謝長廷特地從日本返台助選，首場就到高雄為陳其邁加油打氣。他說，在持續建設之下，高雄一步步改進，「水不能喝的現在可以喝了，現在有捷運了，我在國外當大使，說到高雄大家都說讚，說高雄水果很好吃。」

謝長廷說，高雄的優點就是包容、容忍、寬容，但他這幾天看到紙風車被攻擊、詹雅雯唱歌被糟蹋侮辱、導演傅榆臉書被五毛黨攻擊、吳念真和小野都被糟蹋，「被霸凌會怕欸，我有經驗，日本關西事件我被霸凌，有了日本經驗，我們要反造假、反霸凌，這是一場戰爭，真實和造假的戰爭，大家站出來！」

被國民黨主席吳敦義暗諷「大母豬」的陳菊一上場，主持的民進黨立委邱議瑩就高喊加油，舞台上每個人都上前和陳菊擁抱，台下民眾也高喊加油，陳菊一開口就表示感謝大家鼓勵她。

陳菊說，她是台灣人的女兒，不是大母豬，是有尊嚴、有志氣的台灣人的子孫，高雄不能被這樣糟蹋，「可以糟蹋陳菊，不能糟蹋高雄。」

陳菊喊出「陳其邁最棒，一棒接一棒」的口號，要選民站出來。她說，過去所有污染產業都在高雄，現在高雄在進步中，做為高雄人很光榮，「我們是有尊嚴有志氣的台灣人，用選票證明高雄人站出來。」

在兩個老市長合體後，行政院長賴清德陪著陳其邁大進場，200公尺的路程，因為沿路支持者熱情，兩人走了快20分鐘才站上舞台，這時候主持人高喊現場「突破10萬人了！」

賴清德說，選陳其邁，高雄就可以無縫接軌；陳其邁一直都沒有離開高雄，最精華歲月獻給高雄，陳其邁是20年磨一劍，一心一意為高雄。

賴清德說，高雄是個包容的城市，但不能包容假消息、假影片、惡意攻擊，正面的力量才會讓城市進步，扭曲抹黑的力量只會讓都市沉淪，全世界都在看這場選舉，「高雄守得住，台灣就安全了，為了高雄的未來，勇敢站起來，向中國說不！」

(中時電子報)