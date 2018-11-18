二戰名機P-51D野馬式在德州墜毀 機上2人死亡

P-51是二戰期間性能最佳的戰機，「沒有之一」。(圖/美國空軍)

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中時電子報

美國一架私人的P-51D野馬戰機( Mustang)墜毀在德州住宅區公寓的停車場，機上的2名乘員都不幸罹難，據信其中一人是退伍軍人。

美國之音(VOA)報導，這架P-51的主人原本受邀參與二戰紀念博物館的活動，結果飛機卻墜毀在休士頓以西大約300公里的弗雷德里克斯堡(Fredericksburg)。美國聯邦航空管理局發言人林恩．洛斯福德(Lynn Lunsford)說：「飛機全毀，也造成停車場的幾輛車受損，當時停車場裡沒人，所以沒有其他人的受傷或死亡的報告。」

弗雷德里克斯堡的二戰紀念博物館館長羅瑞．卡泰爾(Rorie Cartier)說，這架P-51D是太平洋戰爭國家博物館的一次歷史活動的貴客，沒想到他們失事了。博物館的推特上說，這架飛機上的其中一名乘員是退伍軍人。

卡泰爾說：「我們對下午的不幸事故感到非常難過，這次事故奪去了兩位精彩人士的生命，我們向機上的兩名人物與他們的家庭表示最深切的哀悼。」

P-51野馬戰機是1940年，由北美航空公司製造，憑著優異的外型與1500馬力的梅林發動機（V-1650），使得它速度快、高度高、航程長，是二戰期間性能最佳的戰鬥機，可以完成大多數轟炸機的護程工作。P-51在歐洲戰場與太平洋戰爭都大顯神威，並且大量提供給其他盟國使用，也包括中國戰場。

甚至到了韓戰期間，戰機已進入噴射時代，但是螺旋槳的P-51仍然能在朝鮮半島上空發揮對地密接轟炸的功能，而且居然還曾擊落過MiG-15噴射戰機，是美國空軍飛行員約翰楊林(John Yingling)所達成的戰果。

美國國家運輸安全委員會和美國聯邦航空局表示，他們將會對此次墜機事故進行調查。

(中時電子報)

文章來源：Vintage World War II Plane Crashes in Texas; 2 Dead

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