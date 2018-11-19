美國研究證實 腎臟恐被「5大生活習慣」搞到衰竭

2018年11月19日 00:02 中時電子報 莊楚雯

人體的腎臟是過濾有毒廢物的重要器官，俗稱為「腰子」，一旦把腎臟搞壞，便會病變衰竭，就只能洗腎一輩子或把腎臟拿掉。40歲以上的人更是不可不慎，因為每大一歲，腎功能就會下降。《Bright Side》網站就列出了10項壞習慣，而中時電子報摘錄前5名，失眠、愛喝汽水、肉食主義者、重鹹重甜、感冒不看醫生，都會殘害自己的腎。

第5名：失眠

波士頓布萊根婦女醫院的研究顯示，每天睡不到5小時的女性，跟每天睡滿7~8小時的女性比起來，腎功能快速下降的風險增加65％，男生也差不多。因為睡覺的時間正是腎臟重新調節、更新組織，當人睡眠不足時，就會使腎臟無法正常運作，增加受損風險。

第4名：愛喝汽水

國外健康專家表示，愛喝汽水恐導致腎功能下降。2009年美國一項研究指出，3,000多名女性每天飲用2杯以上的汽水，使得腎功能明顯下降。但含糖飲料並不會產生同樣效果。

第3名：肉食主義者

有研究發現若吃了太多肉，裡面的動物蛋白會使血液變很酸、導致酸中毒，使腎臟無法保持身體酸鹼平衡。時間一久，恐產生嚴重的消化和慢性腎臟問題。

第2名：重鹹重甜

研究顯示，食物裡的鈉95％會被腎臟代謝，所以吃重鹹的人，腎臟的負擔越大，最後腎臟恐因為過勞、功能變差，血壓就跟著飆高。而吃太多糖也會導致高血壓，增加糖尿病風險，更嚴重會導致腎衰竭。

第1名：感冒不看醫生

感冒通常伴隨著扁桃腺炎、咳嗽、流鼻水等症狀，若忽視這些感冒帶來的感染，恐間接導致腎臟受損，因為身體所產生的蛋白質抗體，除了對抗感冒的細菌，還會沉澱在腎裡，導致腎臟發炎，因此感冒的時間越長、腎臟受損的機率越大。所以要快看醫生、多休息多喝水才能快快好。

(中時電子報)