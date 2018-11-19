俄專家：新戰機吹噓文章很多 評論優劣為時過早

2018年11月19日 00:04 中時電子報 盧伯華

針對近期在中國珠海舉行的防衛展，一大批誇耀武器性能的文章如排山倒海而來，尤其是中國的殲-20戰機被拿來與美國F-22、F-35或俄羅斯蘇-57比較，經常成為網路議論與爭執的焦點。俄羅斯軍事專家指出，目前對5代戰機真正的瞭解都還很少，很難論斷其優劣。殲-20雖然有5代戰機的諸種特徵，但沒有實戰經驗，外界獲得的數據很少，雖聲稱「已經實現初步作戰能力」，但完全不清楚是什麼意思。

衛星通訊社軍事專欄作者瓦希里．卡申(Vasily Kashin)表示，中國媒體在介紹殲-20時，首先注意到的是它的快速武器投射的能力、隱身性以及空中加油時也不失隱身性等特點。軍工和航空界許多匿名人士在中國媒體發表了有關這方面的文章。值得指出的是，大多數新型飛機都會出現這類文章。

卡申指出，還記得，本世紀初一些專家還曾預言，中國與巴基斯坦合作的FC-1「梟龍」戰鬥機將是全球武器市場的一顆亮星，將葬送俄羅斯的米格-29。但實際上，就在不久前還是這款飛機的唯一使用者巴基斯坦空軍，實質上是別無選擇。一直到最近，尼日利亞和緬甸才少量訂購了此款飛機。但俄羅斯戰鬥機米格-29的出口這些年一直沒有中斷，儘管量較蘇-30小。

卡申說，實際上我們對第5代新型戰鬥機的瞭解還很少。例如，我們知道殲-20擁有第五代戰鬥機的全部特徵，僅發動機除外，因為中國的WS-15還不成熟，仍在使用俄羅斯的AL-31F。而且據說殲-20已經實現初步作戰能力，但我們還不清楚這到底指的是什麼。我們也不清楚極為重要的信息，包括使用它們的條件和問題。

目前已知道的有關F-35、F-22和蘇-57的數據要多一些，哪怕僅僅是因為這些飛機已有實戰經驗。它們參加過中東作戰，經過敘利亞戰爭的檢驗。但是迄今為止還沒有一架5代戰鬥機遭遇過現代遠程防空系統，它們也還無法承擔一架飛機一晝夜要升空作戰數次的空戰重任，而前幾代飛機從80年代起可以一天多次升空作戰。

卡申說，俄羅斯的資金少於美中，在所有問題沒有弄清楚並解決前，它不會花錢購買5代戰機。中美都有讓新型戰機加快列裝的政治動因，中國希望借此確立自己「第二超級大國」的地位，而美國是為了恢復這個費用不斷增長、拖延交付的F-35計劃。

兩國軍人至今仍對前幾代戰鬥機給予更大希望：美國欲恢復生產F-15改進版，而中國仍然在蘇-27基礎上研發系列重型飛機。不過，中美俄新型戰機暫時在很多方面還是未知數，就其實際能力以及未來角色至今還不清楚。

(中時電子報)