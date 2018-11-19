有圖》男大生一夜情後嚇傻！「小弟弟」長疹子以為得菜花

2018年11月19日 00:08 中時電子報 林郁庭

上圖：陰莖珍珠疹是種正常組織。下圖:菜花。（圖/李嘉文醫師提供）

高雄一名男大生，因為日前與女網友發生一夜情，且是危險性關係，事後太擔心自己會不會得性病，於是之後每次洗澡時都會多加以觀察自己的生殖器官。不料他於某次翻開包皮時，驚見龜頭處長了一整排小疹子，他以為得了菜花，趕緊求醫。經醫師指出，該名男大生的疹子是「陰莖珍珠疹」，並解釋此非性病、不用治療，但男大生仍無法接受下面「長東西」，最後自費打雷射為「小弟弟」美容。

收治病例的泌尿專科醫師李嘉文表示，日前收治一名男大生，因約炮擔心染性病，之後翻開包皮清洗時，驚見龜頭環狀處，長了細小如麟片般的疹子，於是嚇得馬上就醫。

李嘉文表示，這名男大生慌張自稱可能得了菜花，強調一夜情過程有戴套，但回家仔細清洗時還是發現下面長出了東西。經診斷後，李嘉文確認是良性的陰莖珍珠疹，他告知男大生，陰莖珍珠疹是種正常組織，不是菜花。不過，該名男大生仍十分介意凸起物外型讓人誤會，最後決定自費打雷射燒平去除。

李嘉文解釋，陰莖珍珠疹好發於年輕男性龜頭冠狀溝處，為直徑1至2毫米寬的小圓疹，有白色、淡黃、粉紅色等，以單排或雙排呈現，且較容易發生在包皮較長的男性身上，一發現有疹子會是較完整且明顯。珍珠疹發生率約一成五，10名青少年與大學生當中，1~2人就會有。另外，菜花可能會長在生殖器，陰毛處、肛門，呈現不規則如花椰菜般的突起，而嘴巴和身體其他部位則是幾乎不太可能有。醫師建議，從事性行為帶套是基本，另外性生活單純，才能避免惹病上身。

(中時電子報)