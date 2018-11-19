貓咪流浪記　1小時就謝幕

2018年11月19日 07:17 旺報 林瑞益

「咪寶」相當怕生，只有在飼主身旁才會感到自在。（林瑞益翻攝）

「咪寶」受到驚嚇，露出嫌棄表情，飼主連忙安撫牠。（林瑞益攝）

住在高雄的蔡佩珊養了一隻膽子小的貓咪，名叫「咪寶」，牠相當怕生，有一秒就變臉的本事，露出連主人都沒看過的表情，還自己開移動式的推拉門，躲進房間，不肯見客。

飼主蔡佩珊說，「咪寶」今年3歲，是美國短毛貓與摺耳貓的混血，醫師診斷牠有心臟病，容易肺積水，得吃藥控制。

蔡佩珊愛貓，偶爾也會到社區或鄰近地區餵貓，也曾經被不愛貓的人士攻擊，認為她製造環境汙染，不過，這一點都不改變她愛貓的心，仍會持續推動幫助流浪貓咪結紮，避免浪浪（流浪貓狗的簡稱）越來越多。

有一回，「咪寶」在家閒到發慌，牠決定走到戶外，看看外面的世界，不過，才1個多小時，牠就知道外面的世界不簡單，想要回到家裡。由於家裡的窗戶有裝隱形鐵窗，無法進入，還生氣地喵喵叫，直到蔡佩珊發現，才開窗讓牠進來。

蔡佩珊認為，養貓是一種陪伴，但飼主們大多被貓咪制約了，以她來說，「咪寶」每天清晨6時30分就叫她起床，相當準時；因為咪寶餓了，要用餐。平常她心情不好時，咪寶也會陪在她身旁，似乎懂她的情緒。要是她太過專注玩手機，咪寶還會不高興，叫著要她趕緊回過神來，多讓眼睛休息。

(旺報 )