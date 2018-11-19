台東》台東縣議員候選人李杰幫東河農民賣水果

參選台東縣議員的富豪居創辦人李杰幫忙東河鄉民賣水果，2位「學姊」助理也投入促銷。（莊哲權翻攝）

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參選台東縣議員的富豪居創辦人李杰號召西部社員，幫忙東河鄉民賣水果。（莊哲權翻攝）

選戰最後星期天，各候選人忙著掃街拜票，但是台東縣議員第3選區候選人李杰，卻是號召志工舉辦「東海岸名產鮮果園遊會」，當地所產臍橙早上全部賣光光，讓每個擺攤的農民都笑呵呵，由於現場沒有任何選舉語言，讓鄉親覺得李杰是真心為地方做事，揪感心！

全國最大臉書財商社團「富豪居」創辦人李杰，這次投入台東縣東海岸縣議員選戰，在選民心目中屬於「非典型候選人」，選戰進入短兵相接，就在每位候選人全力搶票之際，李杰卻是運用他個人在臉書社團的號召力，在東河鄉泰源村的東安宮舉辦「東海岸名產鮮果園遊會」。

擺攤的農民感謝富豪居到東河來舉辦這次活動，一早就把肚臍柑賣光光，農民說，偏鄉缺的就是人潮，沒有人潮，他們再怎麼努力耕作種出優質農產，也是白費。

帶著孩子從台北到台東參加園遊會的李小姐說，她是富豪居社員，在社團裡獲得許多的財經知識，也經常會注意社團訊息，這次看到社團號召到台東來玩，發現台東真美、水果真好吃，又有機會可以獲得財經知識，一舉數得。

李杰說，到台東參選是個機緣，希望藉由選舉更瞭解台東，作公益是他最喜歡的事，若自己能當選，希望帶給當地人的，就是致富的思維邏輯和機會。

(中時 )

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