磚灶柴燒漂流木 羅氏羊肉爐「原」味飄香

羅氏美肉爐湯頭濃郁、肉質軟嫩。（莊哲權攝）

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羅氏美肉爐湯頭濃郁、肉質軟嫩。（莊哲權攝）
羅氏美肉爐湯頭濃郁、肉質軟嫩。（莊哲權攝）
羅氏美肉爐湯頭濃郁、肉質軟嫩。（莊哲權攝）
羅氏美肉爐湯頭濃郁、肉質軟嫩。（莊哲權攝）

冬令進補開跑，藏身在台東市，由阿美族人所經營的羅氏羊肉爐，在台東市已狂賣10多年，全程用漂流木在古早味的磚灶上柴燒烹煮，經大火快炒的帶皮羊肉，加上濃郁的湯頭，是台東最具「原」的私房羊肉爐。

清晨4點多，台東女中斜對面員工宿舍庭院裡，阿美族的羅媽媽已經開始忙著升火，她把 撿拾來的漂流木放進量身打造的磚灶裡，熊熊的烈火顯得格外溫暖，而灶上兩個大鐵鍋，也開始冒起白煙，這裡是在台東市傳香14年的阿美族漂流木柴燒羊肉爐。

傳承父母親手藝的女兒羅瑩芳說，柴燒的溫度瓦斯高，也比較平均，羊肉採用羊腩及羊頸肉大火快炒，再浸入事先用多種中藥材及羊大骨熬煮的高湯，燉煮到羊肉熟爛約2個鐘頭，口感軟嫩，湯頭濃郁，中藥味不會很重，沒有羊騷味。

她說，他們家是純血統的阿美族，父親羅中雄是台東女中的廚師，有乙級證照，有1次朋友請他煮羊肉爐，朋友吃過後驚為天人，就跟母親賣起「原」味柴燒羊肉爐。

羅瑩芳說，天氣較冷時他們每天開爐，這兩天還沒那麼冷，就兩三天開一次爐，每次都煮100斤，靠著口耳相傳，經常供不應求，但是因為是員工宿舍，現場沒有供餐，只有外帶或宅配，有時候也供應隱藏版的牛肉爐。

店名：羅氏羊肉爐

地址：台東市四維路一段665號

價格：羊肉+高湯400元

營業時間：每年9月底到清明節前

訂購電話：089─347640

(中時 )

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