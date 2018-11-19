高雄》陳菊激出藍綠對決 選戰會有那些變數？

2018年11月19日 02:23 中時電子報 黃麗蓉

國民黨主席吳敦義的失言引發喧然大波，民進黨高雄市長侯選人陳其邁18日在岡山的造勢大會，前高雄市長陳菊站台，頓成焦點，她哽咽喊「我是台灣人的女兒，我不是大母豬！」這一席話，把選戰升高至傳統藍綠對決，也讓韓流催化的藍軍樂觀選情，投下關鍵變數！

陳菊在該場造勢晚會說：「我是台灣人的女兒，我不是大母豬！我是有尊嚴、有骨氣的台灣人子孫。」還喊出具有催票意味的「站出來」。陳菊催出了綠營支持者熱情，台下有些人情緒激動，頻頻喊陳菊加油。晚會中，前市長謝長廷、行政院長賴清德、陳其邁，綠委劉世芳、趙天麟等，也都為陳菊抱不平，紛紛圍剿吳敦義的失言。

據香港媒體《中評網》報導，陳菊曾在高雄市長選戰，擁有7成支持率，歷屆選戰對她的任何攻擊幾乎都無效，也因而讓她成為民進黨的大姊大。年初陳菊北上接任總統府秘書長，意外讓韓流有竄起契機，也讓高雄選民一度遺忘她的豐功偉業，而吳敦義的失言又讓她成為焦點，尤其在選前這幾天親綠電視台不斷輪播下，恐會對選情產生關鍵性影響。

韓國瑜19日將與陳其邁進行一對一電視辯論，吳敦義的失言和陳菊的反擊，是否會影響韓國瑜的情緒表現，也將是觀察重點。選戰最後關鍵是哪個陣營犯的錯越少，誰就能越接近勝選！而選戰是否能如民進黨司所盤算倒向有利綠營的局面？陳其邁與韓國瑜該如何應對？其他高市長候選人所產生的變數，對誰更有利？能掌握這些變數者，就能贏得這場選舉。

(中時電子報)