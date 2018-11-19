分手戀人還會是朋友？女子遭前男友性侵險遭光身子丟包

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報
/綜合報導

你相信真有「做不了戀人，仍然是朋友這句話嗎？」北部地區一名年輕女子和交往的男友協議分手，但是雙方說仍然是「好友」相處，未料兩人分手後相約吃晚飯後，男子載著前女友回家時，突然獸性大發，不但在車上剝光了女子衣褲，還用手指性侵，可惡的渣男竟然還想將她赤裸丟包，幸好被害人拍打車窗引來路人注意，將色狼逮捕。

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原來這名男子與女友分手後，還想著重修舊好，因聽聞女友已經交了新歡，所以設計了這次「恐怖約會」，檢警調查，二人晚餐後，被告男子藉載送被害人回家機會，證實女子已有新男友，醋勁大發，先是吵了一架，然後將車停路邊，恐嚇女子交出手機讓他看新男友的照片，遭到拒絕後，竟獸性大發，大罵「為何別的男人我不行」，就將女子壓在車內動手脫去衣褲。

這名渣男無視被害痛哭大喊，還是用手指性侵得逞，這時被告還不罷休，女子哭哭哀求放她走，恐怖前男友竟說「可以，光著身子走回家」，幸好這時有路人經過，發現車內不像是男女情人「車震」，前去關心發現有女子在哭泣，於是報警處理，才將被害救出。

據《三立新聞》報導，被告渣男應訊時坦承犯行，供稱他是一時衝動才下手，另外被害人驗傷報告及警方秘錄器及筆錄等證據，檢方認定被告犯行明確，依強制性交罪將他起訴。

(中時電子報)

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