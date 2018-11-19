洗衣槽從未清過？10地雷曝光 小心衣服洗完更髒

洗衣槽從未清過？10地雷曝光，小心衣服洗完更髒。（圖/達志影像）

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中時電子報

從上周起台灣漸漸有冬天感覺了！這時也是許多人要將夏天衣服收起換冬衣的時機。洗衣工具越發達、洗衣精、洗衣粉推陳出新，但如果沒注意洗衣步驟等細節，衣服可能會越洗越髒、洗壞衣服或是弄壞洗衣機。為了避免發生悲劇，國外網站《Bright Side》就列出10個大家最常踩到的洗衣地雷，讓更多人可以輕鬆衣物。

1.不替換洗衣精的種類

平常若是使用普通的洗衣精就可以了！若是家中有人得了流感或感冒，建議可以選擇使用特殊的抗菌洗衣精來防止感染繼續擴散。此外，若是白色衣物，也可使用一些含氯漂白劑。

2.洗衣槽從未清洗過

款式較舊的洗衣機會在槽內附有棉絨過濾網，每次洗完衣物都應該要把它清洗乾淨，最起碼一個月也要洗一次。可以用舊牙刷或刷子沾一些清潔劑來刷洗，或是將其泡在熱水中約10分鐘後，這樣可以更容易清洗乾淨。

新型的洗衣機可能沒有棉絨過濾網，則須要使用專門的洗衣槽清潔劑來除去機器中的污垢。

3.衣服洗錯面

清洗褲子時，建議要將口袋翻出來，這樣才能有效將口袋清洗乾淨。清洗棉質襯衫時，建議翻過來洗，避免起毛球或是衣服被破壞；毛衣或是比較脆弱的衣物，應該要裝到洗衣袋裡洗，以免遭勾破。

4.一次洗過量的衣服

專家建議，不要為了圖方便，一次把洗衣槽整個塞好塞滿洗衣，要讓洗衣機有足夠空間轉動，才能讓每件衣物都充分地被洗滌到。

5.襪子直接丟洗衣槽

建議可以將襪子用洗衣袋裝起來，這樣才晾衣服時，才不會發生襪子少一隻的窘境。

6.忽視衣服乾洗的洗衣標示

千萬別把有標示需「乾洗」的衣服丟洗衣機洗！例如，亞麻和絲綢的衣服材質，都是要採取乾洗的方式，或是「輕輕地」用手洗。

7. 直接用漂白劑洗織布品

《Bright Side》表示，應該要先將漂白劑和水依適當比例混合，再加進洗衣槽中與衣物一起洗。過度使用漂白劑，白色衣服反而會變黃，或是破壞了衣服材質，讓它變脆化。

8.不調整洗衣機脫水轉速

洗衣機的脫水轉速也會影響衣服，像是棉質衣物可承受600轉的轉速，牛仔褲為900轉，棉質毛巾和床單則可承受高達1400轉。比較精緻的布料只能承受400轉，若超過這些轉速，衣物可能被磨破。

9.新買的衣服不洗，就直接穿上身

較為鮮豔的新衣可能會褪色，或是把染劑顏色沾到其他衣物上。新衣中含有「苯胺染料」及「甲醛樹脂」2種化學物質，是最容易引起接觸性皮膚炎、易造成過敏，也有致癌的可能性。

若是該衣服曾被很多人試穿過，若被患有體蝨或染有疥瘡的人試穿過，回家又在沒洗過該衣服的狀態下穿上身，可能就會讓隱藏在衣服裡的蟲爬上身。

10.洗枕頭套前沒多注意

洗枕頭套要先注意，上面是否有沾到化妝品等污漬，若有最好分開洗，避免細菌轉移至其他寢具用品上。

(中時電子報)

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