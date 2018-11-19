永興樂皮影戲團赴巡演！以光影說故事訴生命

斯克蘭頓大學演出後觀眾在後台體驗操偶。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

老師傅手上動啊動，一個個皮影戲人物活靈活現，訴說我們熟悉的故事，用光影展現一幕幕的生命。獲文化部支持，並由所屬駐紐約辦事處臺北文化中心策劃，永興樂皮影劇團於11月10日至15日期間赴美國密西根州底特律美術館、安娜堡區域圖書館、Macomb瑪科姆表演中心、奧克蘭社區學院，以及賓州斯克蘭頓大學巡演，共進行5場演出及1場工作坊。

此次永興樂皮影劇團演出劇目包括《沙包三部曲》、《桃太郎》及《火焰山》等，向美國觀眾呈現傳統與創新兼具的皮影偶戲藝術，並特別於密西根州演出《桃太郎》時安排與日裔說書人Kanako Morishita合作接力同臺演出；另外也與奧克蘭大學戲劇系合作辦理大師班，提供參與學員亞洲傳統皮影戲操偶技巧的機會。

11月15日晚間在賓州斯克蘭頓大學演出為此次巡演最後一場演出，表演內容富含幽默逗趣的情節，以及熱鬧精彩的經典文武場配樂緊緊抓住觀眾的目光；演出後的後臺參觀活動更讓現場觀眾親自操偶，領略皮影戲的神妙，獲熱烈反應。

永興樂劇團第五代的團長張信鴻表示，該場次遇到大風雪使得學校停班停課，卻仍有近百名觀眾前來。主辦單位亞洲研究計畫主任龐安安教授也對於觀眾踴躍出席相當感動，表示該校自2011年開始持續引介臺灣藝文活動，不僅提升臺灣在該地區知名度，社區及師生也對於臺灣表演活動品質表達高度肯定與支持

(中時電子報)

斯克蘭頓大學演出後團員及工作人員合影留念。（文化部提供）
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