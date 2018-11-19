台北國際書展「開學趣」！師生優惠券樂閱讀

2019「開學趣書展」活動11/19起歡迎校園報名體驗四大精彩主題！（台北書展基金會 提供）

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中時電子報
／整理報導

用閱讀豐富我們的生命！2019年台北國際書展於2月12至17日舉行，適逢開學第一周，推出「開學趣書展！」活動，邀請全台高中、國中、小學、幼兒園於書展進行寓教於樂的校外教學，凡學校團體15人（含家長）以上由老師領隊報名，致贈領隊老師兩張免費入場券，18歲以下學生憑證免費入場，體驗四大豐富精彩主題活動，書展將提供一萬名師生每位100元【購書優惠券】抵用購書金！

2019台北國際書展將提供一萬名師生每位100元【購書優惠券】抵用購書金。（台北書展基金會 提供）

(1)主題館闖關體驗：

校園團體至世貿一館或三館大會服務台報到，領取闖關集章卡，可至一館「德國主題國館」、「書展大賞館」、「幻境漫遊_CCC創作集數位體驗展」、「數位主題館」及三館「波隆那30主題館」、「優良讀物主題館」等六大特色主題館，進行闖關集活動。題目分為國小低年級、中高年級、國中、高中階段。完成三個主題館闖關集章，可至服務台兌換每人1份限量「閱讀好禮」。

(2)校園的閱讀派對：

世貿一館設置有「青春沙龍」，特別推薦給國、高中生參與，舉辦知名暢銷作家講座、簽名等，更將邀請青春說書人，來此發表他們異想天開的閱讀體驗；三館童書館「活動區」，適合小學及學齡前兒童享受，規劃有繪本分享、戲劇表演、互動遊戲體驗等，享受閱讀的多重驚喜。

(3)台北國際書展大獎3本年度之書贈送活動：

為感謝校園團體的領隊老師，前100個報名班級將致贈「2019台北國際書展大獎」3本年度之書，請於展期（2/12-17）至大會服務台領取。

(4)提供一萬名師生每位100元【購書優惠券】：

為深耕閱讀，培植文化種子，鼓勵學生自主選購喜愛的讀物；將提供報名「開學趣書展」校園團體每人100元【購書優惠券】，由5張面額20元的抵用券組成，以網路預先報名方式依登記順序，提供給報名活動班級，可累計消費使用。【購書優惠券】將提供給一萬名師生及家長使用，於書展現場領取，限用於響應本活動的參展出版社，詳細使用辦法請參大會規定。

2019「開學趣書展」
線上報名

線上報名開放時間：

2018年11月19日早上9點，至2019年1月4日下午6點止。

(中時電子報)

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