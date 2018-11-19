驚！台灣人老化意識居亞太之末 慢性病上身才覺得老

2018年11月19日 03:38 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

高齡化社會來臨，慢性疾病莫忽視！內政部今年宣布台灣正式邁入高齡社會，老年人口占總人口比率達到 14.05％。有醫療業者針對 40 歲以上消費者所作的「2018 亞太區健康老化大調查」發現，亞太區 11 個市場中台灣人認為慢性病上身才算生理老化，雖然近8成受訪者認為補充營養品有助健康老化，高達 75%受訪者服用綜合維它命，但對於維持熟齡健步行走的肌肉照護不足，僅 24%中老年受訪者規律攝取蛋白質。

針對 40 歲以上消費者所作的亞太區健康老化大調查」發現，亞太區 11 個市場中有 10 市場的受訪者皆認為「長白頭髮」便是老化徵兆，唯獨台灣人意見不同，85%國人認為「罹患慢性病」才感覺自己變老，顯示警覺心不足，直到生病才意識到生理已經老化。

此外，52%國人也同意促進健康老化的年齡應該提早，從 40~45 歲時就可以開始著手準備，其中 78%認為「做出更好的營養選擇」是最重要原則，67%認為「更常做運動」為第二重要原則。

進一步分析補充營養品的選擇，發現亞太地區受訪者最常服用綜合維他命，以台灣為例，75%民眾服用綜合維他命、其次 62%葉黃素、50%益生菌；然而, 強健肌肉至為關鍵的蛋白質攝取普遍不足！

雖有 61%的受訪者認為攝取蛋白質有助健康老化，但僅有 24%的受訪者實際規律攝取，顯示國人對於儲存肌肉量的健康實踐力不足。致力於讓世界更健康更快樂的賀寶芙提醒「40-40 法則」，及早從 40 歲起為未來 40 年的健康儲存肌肉量刻不容緩，「攝取優良的蛋白質」與「運動」雙管齊下，趁早存「肌本」為健康打底！

(中時電子報)