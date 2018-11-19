11月19日三大報頭條要聞

2018年11月19日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●民進黨高雄市長候選人陳其邁超級星期天晚會號稱10萬人潮，雖主辦方預告要走快樂溫馨路線，但遭吳敦義諷刺「母豬」的陳菊一上台，即多次疾呼「高雄人站出來、不能被侮辱」，走回悲情路線，對比韓國瑜造勢場歡欣鼓舞，高下立判。

●九合一選舉將在下周六登場，國際奧會（IOC）第3度致函中華台北奧會，對我國即將舉行的東奧正名公投表達關切，並首次致函體育署長高俊雄，表示IOC雖不會干預我國的選舉程序，完全尊重言論自由，但強調提案管轄權為IOC所有，重申片面改名，IOC將不予核准。

●北市選戰進入白熱化，「重陽敬老金」發放問題成為候選人交鋒的議題。台北市長柯文哲昨強調，政策要可長可久，「不是把錢發一發就掰掰」，但國民黨籍台北市長候選人丁守中回擊，重陽敬老金又不是「社會救濟金」，為何要排富？柯爸柯媽在新竹市也拿4000元，為何台北市沒有？

●國民黨主席吳敦義暗批總統府祕書長「肥滋滋」、「母豬」，引發黨內外撻伐，吳敦義昨雖正式道歉，但失言風波也讓不少藍營候選人火速與吳切割；不過，蔡英文總統18日原本在台中輔選時肯定吳主席公開道歉，但她晚間出席南投縣造勢大會時，口氣卻轉趨嚴厲，她說，「這是公然地踐踏台灣的民主，也是對女性的羞辱」。

◎旺報

●就在台灣九合一選舉及公投前一周，國際奧會（IOC）第3度來函中華奧會，對我國即將舉行的「國際賽會及東京奧運申請改名為台灣」公投案（簡稱東奧正名公投）表示密切關切，並且首次並函給行政機關的教育部體育署署長高俊雄，內容除重申國際奧會不會核准改名之外，也明確表示不會干預台灣的選舉程序，並完全尊重言論自由，但也說前述提案管轄權為國際奧會所有。

●APEC領袖與代表忙著洽談區域合作，夫人們則以藝術進行軟實力交流。張忠謀夫人張淑芬18日說，巴紐第一夫人很熱情好客，感謝巴紐的安排，讓大家有快樂時光，返台後會用抽象畫形式，創作出巴紐印象。

●日前香港舉行《告台灣同胞書》發表40周年紀念大會，新黨主席郁慕明受邀出席並致詞。郁慕明接受《旺報》專訪時提到，1979年他近40歲，等於人生前40年處在戰爭環境下，後40年兩岸出現和平氛圍，才能返陸探親。兩相對照，感觸良深。他認為兩岸持續和平交流、追求統一，才能民族復興。40歲以下的台灣人沒有戰爭陰影記憶，不珍惜和平，還認為要打就打，這種想法對台灣絕非好事。

●2018亞太經合會（APEC）峰會落幕，昨早進行重頭戲「領袖閉門會議」。大陸國家主席習近平發表主旨演說。他提出「區域經濟一體化」等4個堅持，呼籲與會各方朝建立「亞太自貿區」的方向邁進，「堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制，旗幟鮮明抵制保護主義」；共建一帶一路進入深入發展新階段，構建亞太命運共同體。

●中國人民銀行（大陸央行）前行長周小川18日表示，由於區塊鏈等新興技術的出現，使得技術提供商與傳統金融機構，在部分發展方向存在分歧。部分技術商並沒有把潛在的金融服務能力發揮出來，只是把目光放在吸收資金「看中存款帳戶的錢，模仿銀行吸收公眾儲蓄」，形成一種扭曲，例如近期P2P平台就出了不少類似問題。

◎工商時報

●六都及縣市長選舉決勝周登場，市場高度期待選舉行情可望帶動台股上攻萬點行情。根據凱基投顧統計，過去20年地方選舉經驗，上市、上櫃指數選前一周與選後一周上漲機率都超過7成，而且櫃買指數選前上漲機率百分百，法人指出，就此看來，「選前壓櫃買、選後壓中小型股」是歷史經驗透露出的布局訊息。

●CNBC網站報導，據悉上周美國總統川普與貿易顧問開會討論後，為避免對汽車業造成過大衝擊，已考慮延擱、甚或取消依據「232條款」對進口車及零組件課徵最高25％的關稅。此消息也令美國汽車業高層鬆一口氣。

●我國APEC經濟領袖代表張忠謀日前與ABAC企業諮詢委員分組對談時指出，中美貿易戰第二波將針對2,670億美元中國大陸製產品課徵高關稅，各國都不應對這件事情感到樂觀，因為第二波貿易戰將涉及全球資通訊產業，讓全世界供應鏈受到影響，一旦成本提高造成價格攀升，就可能傷害國際經濟。

●中美角力在巴布亞紐幾內亞延燒。美國和日本、澳洲及紐西蘭等4國昨（18）日宣布，將投入17億美元協助巴紐多數地區建設電力和網路設備，並確保在2030年前，電力普及率可從目前的13％增至70％。該計畫被視為是西方國家聯手圍堵中國在太平洋地區擴張勢力的首項具體行動。

(中時電子報)