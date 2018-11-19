美中貿易戰延燒 這兩家店反而賺翻

2018年11月19日 05:29 中時電子報 陳舒秦

中美貿易戰總統川普開徵的關稅對美國境內許多零售商沃爾瑪（Walmart）和知名連鎖賣場好市多（Costco）是壞消息，不過卻反而對美國連鎖餐廳IHOP和Applebees卻因此賺翻。據了解,受惠於貿易戰關稅，美國餐飲業今年最多可節省2,700萬美元（約9億台幣）購買玉米、豬肉以及乳酪等非海鮮原料的費用。

川普對鋼、鋁以及2,500億美元中國進口產品開徵關稅，恰巧對仰賴農作物和牲畜為食品原料的餐廳大有益處，讓美國農作物和牲口價格受貿易戰拖累而崩跌。

為回擊川普關稅，中國、加拿大以及墨西哥紛紛對豬肉和黃豆等美國進口農產品課關稅，促使這些國家的進口商轉往他處尋找農產品需求，導致美國農產品滯銷

IHOP和Applebees母公司、全球連鎖餐廳Dine Brands執行長喬伊斯說，我們的產品成本正逐漸降低，我不想在關稅這件事上當經濟學家，但其他人說關稅正讓業者囤積庫存，而庫存增加會壓低價格。無法賣出去農產品堆積如山，農民不得不降低價格，這代表IHOP和Applebees可以用更低的價格取得食品材料，對IHOP和Applebees每年合計高達數十億美元的食物採購費不無小補。

喬伊斯表示，「我們在食品產業是很有份量的業者。成本降低像什麼樣，就是明年起我們所有的產品組合成本會逐漸降低，這有助利潤率提升」。

(中時電子報)