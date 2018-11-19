陳揮文《龍捲風》突問了個怪問題！韓國瑜安全要盯

陳揮文在《新聞龍捲風》問了個怪問題：「為什麼原來高雄市的警察局長不幹了？」(取自中天YouTube)

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中時電子報
陳揮文警告選戰最後一個禮拜，韓國瑜人身安全一定要盯著。(影片自1:29:40開始)

好久不見的名嘴陳揮文，相隔6年再度重返螢光幕，針砭時事言詞依然犀利，他近日在中天《新聞龍捲風》中分析高雄選情，突然問了個怪問題：「為什麼原來高雄市的警察局長不幹了？」直指這原因只有韓國瑜當選才能查出來，一席話耐人尋味。

陳揮文在戴立綱主持《新聞龍捲風》表示民進黨在高雄市執政20多年、高雄縣30多年，很多韓粉都希望翻轉高雄，他反問：「有沒有人希望高雄不要轉？」提醒觀眾要注意檯面下、盤根錯節的既得利益。

接著陳揮文更突然問了一個怪問題，「為什麼高雄市警察局長不幹了，他提早退休了？」直指原因只有韓國瑜當選才能查出來，同時也提醒韓國瑜人身安全在選戰最後一個禮拜一定要盯著。

陳揮文說這些反撲的勢力，跟民進黨沒關係也跟陳其邁沒關係，這些檯面下的東西已經運作很多年，「他們非常擔心如果韓國瑜當選，啊我死了！我又要重新打通關節，我又要重新再來一遍。」

陳揮文直言這些人的反撲讓他比較擔心，因為殺頭的生意有人做，「如果今天你當選，我的生意都完蛋，我怎麼可能讓你贏，你當了市長我生意都不用做了。」他更透露，其實高雄各個角頭都在看韓國瑜這場17號鳳山造勢晚會。

陳揮文這個怪問題，更吸引網友在節目官方YouTube底下留言「揮文講得對，有多少人不希望韓國瑜當選，韓國瑜一旦當選，會有多少東西爆料出來，一定會有些人會人頭落地、有些人會傾家蕩產，韓總最後一週請注意安全」、「這是重點中的重點：『有沒有人希望高雄不要翻轉？』、『為甚麼高雄市的警察局長他不幹了？』、『其實高雄的各個角頭都在看今天的晚會』陳揮文真的有料」、「陳揮文說出了意料不到的暗黑勢力…真的值得提防」。

(中時電子報)

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