NBA》勇士內憂外患 柯瑞打破沉默了

2018年11月19日 07:16 中時電子報 盧品青

這不是勇士後衛柯瑞(Stephen Curry)第一次受傷，卻是他們王朝建立以來最顛簸的一次。輸球時最容易暴露出平常看不到的問題，俗話說好事不出門，格林(Draymond Green)和杜蘭特(Kevin Durant)家醜外揚，害得柯瑞無法安心養傷。

舊金山媒體報導，柯瑞終於打破了沉默：「過去這一周我們有內亂的危機，但我們控制住了，我以大家為榮。」柯瑞不得不承認這兩人(主要是格林)鬧得太凶，「身為球隊領袖，我喜歡每一個隊友，我長期與他們共患難，我不允許球隊因為這種事而分裂。」

這不是格林第一次挑杜蘭特的毛病，柯瑞表示隊友之間本來就會拌嘴，他自己並不是每次都會摻和。「他們有聯手摘冠的革命情誼，我不覺得這次衝突有那麼激烈。」然而球星奪冠之後拆夥，甚至反目的戲碼也不是沒發生過，柯瑞還是願意善意地相信這兩人有真交情。

「任何人之間的相處都會有摩擦，我想他們都明白的，這不會成為我們奪冠之路的阻礙。」這個時候確實不能火上添油，畢竟近來許多球隊內亂不斷，前年的騎士、去年的馬刺、今年的灰狼，到處都是大牌球星在鬧脾氣。

勇士沒有一下子垮掉是因為他們還擁有王朝球隊的凝聚力，由此也能看出勇士確實少不了柯瑞，只要有他在，天就暫時塌不下來，他始終是球隊「維穩」的關鍵人物。柯瑞說：「我希望能快點復出，不論輸贏，我只求能與隊友共同承擔。」

(中時電子報)