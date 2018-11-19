台中優質甜柿評鑑 農友張巧蓉奪冠

2018年11月19日 07:19 中時 陳世宗

農業局長王俊雄等人，主持頒獎儀式；並歡迎民眾踴躍購買，品嚐香甜可口、爽脆多汁的優質甜柿。（陳世宗翻攝）

台中市政府農業局為提升本市甜柿栽培技術及果品品質，讓消費者安心選購在地優質農特產品，輔導和平區農會18日舉辦「107年台中市優質甜柿評鑑活動」，共60組農友報名參加，由東勢區農友張巧蓉奪冠，成為今年度甜柿達人。農業局表示，現值甜柿產期，歡迎民眾踴躍購買品嚐在地香甜可口、爽脆多汁的優質甜柿。

「107年台中市優質甜柿評鑑活動」昨日在台中花博外埔園區好農市集舉行，邀請行政院農業委員會農糧署及農業學術專家擔任評審委員，就果品外觀（包含清潔、形狀、大小整齊度、色澤均一度等）、風味肉質及甜度等項目審查；最後由東勢區農友張巧蓉榮獲第一名，成為今年度的甜柿達人，第二名為和平區陳煌明及張慶輝，第三名則分別為和平區田正旭、大里區楊詠盛及楊耀煌。

榮獲台中市第一名的農友張巧蓉表示，這次能得到第一名非常開心，種甜柿最重要的是用心注意細節，好吃的甜柿除甜度外，還需兼顧水份、脆度、果形與轉色等問題，平常除了做好田間管理，維持果樹良好生長環境以外，剪枝及疏果的工作也非常重要，再配合使用超過六成以上的有機質肥料，才能種出健康好吃的甜柿。

農業局表示，甜柿為本市重要水果產業之一，栽培面積約2100公頃，年產量約2萬8000公噸，栽培區分佈在和平區、東勢區、新社區及石岡區；以和平區摩天嶺為主要產區，現正值甜柿盛產時期，歡迎民眾踴躍購買，品嚐香甜可口、爽脆多汁的優質甜柿。

農業局強調，本次甜柿評鑑活動，特別選在台中花博外埔園區好農市集舉辦，除讓民眾來逛市集時能親近在地優質甜柿，也讓方便參與評鑑的農友們參觀饒富農藝生態的外埔園區。

(中時 )