中市府社會住宅、托育托老一條龍 社福政策廣受好評

2018年11月19日 07:19 中時 陳世宗

台中市人口躍升為台灣第二大城後，持續成長突破280萬人！市議員翁美春、蕭隆澤、陳淑華、謝明源、邱素貞、張芬郁等人；肯定台中市交通便利、生活機能良好，尤其市長林佳龍推動多項社會福利政策，讓台中成為宜居城市。

市議員翁美春、蕭隆澤、陳淑華、謝明源、邱素貞、張芬郁等人認為，近年台中生活機能良好、交通便利；林佳龍提出社會住宅、托育、托老一條龍、敬老愛心卡功能擴充等多項社福措施，廣受民眾好評，成功吸引更多人定居台中，享受宜居城市好生活。

翁美春、謝明源表示，為創造市民心中的宜居城市，林佳龍推出「三好一公道」社會住宅8年1萬戶政策，除提供完善硬體建設與設備，更導入軟體規劃，真正照顧青年、勞工及弱勢族群的居住需求。除豐原安康段社宅已完工入住，年底將公告大里光正段，第一期共201戶。

其餘還有北屯同榮段、太平區育賢段、北屯區北屯段等各區社宅案，均陸續推動中。

陳淑華、蕭隆澤指出，為讓0至6歲幼童的家庭每月都能獲得托育補助，讓年輕人敢生敢養，林佳龍大力推動托育一條龍政策；目前台中市平價托育覆蓋率全國最高，有效減輕家長托育與經濟負擔，建構宜居的友善育兒城市。

邱素貞、張芬郁說，迎接高齡化社會，市府配合中央長照2.0政策，以人為中心全力推動托老一條龍，整合社區、居家、機構等資源，長照ABC據點佈建率全國第一；更首創照顧生活館、陪出院接軌跨專業服務，打造台中成為高齡友善的宜居城市。

台中市敬老愛心卡服務也持續升級，繼搭公車、國道客運！翁美春、蕭隆澤、陳淑華、謝明源、邱素貞、張芬郁等人，聯手成功爭取折抵看診費用，還可搭小黃，上國民運動中心運動；未來將擴充至搭台鐵、捷運。藉此鼓勵長輩呼朋引伴走出戶外，還能帶動台中銀髮經濟。

(中時 )