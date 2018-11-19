苗栗》徐耀昌、徐定禎力拚周末夜

2018年11月19日 08:15 中時 何冠嫻

親民黨主席宋楚瑜（右三），為力求連任的苗栗縣長徐耀昌（右二）站台力挺。（何冠嫻攝）

苗栗縣長候選人徐定禎勤跑各鄉鎮，舉辦多場新縣政說明會貼近選民，搶攻基層選票。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣長候選人徐定禎利用多場新縣政說明會，闡述執政理念及抱負，向選民尋求支持。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣長徐耀昌尋求連任，周末舉辦多場大型造勢晚會，邀請歌星獻唱，以小型演唱會為選情加溫，18日通霄苑裡的造勢晚會更有親民黨主席宋楚瑜站台。對手徐定禎則持續走訪各鄉鎮，在苗栗、頭份舉辦新縣政說明會，利用最後的假日積極拓展票源。

徐耀昌造勢晚會18日移師海線地區，為通苑民眾打造熱鬧的小型演唱會夜晚，除了有謝金晶、葉璦菱、旅行箱樂團等歌星輪番獻唱外，宋楚瑜、前苗栗縣長傅學鵬等人也現身力挺，為選情加溫。

宋楚瑜表示，徐耀昌行政資歷完整，經驗豐富，且在縣長任內度過財政危機，並成功招商引資。他堅信，徐耀昌連任後能繼續為苗栗創造更多投資與就業機會。徐耀昌也要在順利連任後，為沿海打造如同鐵道自行車一樣轟動的觀光亮點。

對手徐定禎日前也表態，至選前要繼續以中型說明會貼近選民，18日深入苗栗與頭份鄰里，連趕3場說明會，清楚闡述執政理念與抱負，說明教育、敬老、育兒、醫療、體育、婦女、青年、產業、公園、親子方面的「10大承諾」政見，向選民尋求支持及肯定。

徐定禎表示，那些政策也包括改造閒置、低使用度的館舍與公園，為親子、青年和長輩提供完善服務。他說明，苗栗擁有世界級的美景、優秀的隱形冠軍以及豐富的族群文化，強調這些都不該再被浪費，要力求改變，讓苗栗動起來。

(中時 )